Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.43 комментария
Цена Brent снизилась на 8,2% на фоне анонсированных переговоров США с Ираном
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах США с Ираном, следует из данных торгов.
Цена барреля Brent опустилась до 82,66 доллара, передает РИА «Новости».
Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 5,85% и торговались на уровне 79,72 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.
Вашингтон заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.