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Кулевский НПЗ в Грузии полностью отказался от российской нефти
Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на Черном море, едва не попавший в марте в 20-й пакет антироссийских санкций, решил отказаться принимать и перерабатывать российскую нефть с августа-сентября, сообщила управляющая компания Black Sea Petroleum, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отмечает компания, это решение «откроет для продукции Black Sea Petroleum высокомаржинальные рынки».
В первой половине 2026 года НПЗ переработал более 650 тыс. тонн сырой нефти.
Ранее гендиректор НПЗ Давид Поцхверия говорил, что «российская нефть будет заменена туркменской, казахстанской, азербайджанской».
На данном этапе НПЗ ежегодно может перерабатывать 1,2 млн тонн нефти в год.
Среди партнеров НПЗ – компания Honeywell и другие известные компании.