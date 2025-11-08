Торгпредство России в Швеции атаковал дрон с краской

Tекст: Вера Басилая

Российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября снова подверглось атаке дрона, который сбросил краску на территорию учреждения. Инцидент подтвердило посольство России в Швеции, отметив, что подобные нападения повторяются регулярно, передает РИА «Новости».

С мая 2024 года количество атак на посольство и торгпредство превысило 20 случаев. В сообщении посольства отмечается: «Комментарии, как говорится, излишни».

Ранее, 7 сентября, аналогичная атака с применением дрона и краски уже фиксировалась в отношении российского посольства. По данным российских дипломатов, за последние полтора года российские представительства в Швеции более 20 раз сталкивались с подобными действиями, объектами нападений становились и территории рядом с жилыми домами и школой при посольстве.

Для атак, по словам дипломатов, применялись опасные стеклянные емкости, способные причинить травмы. Несмотря на расследование со стороны шведской полиции, найти виновных в нападениях не удалось, расследование продолжается, но пока не приносит результатов.

Ранее в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника.

Временного поверенного в делах Швеции в России вызывали в МИД России после аналогичного инцидента у торгового представительства в июле.

В Копенгагене несколько зданий российского посольства, в том числе школа, подверглись нападению с краской, но нарушителей не нашли.