Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
Посол Дании рассказал о нападениях на диппредставительство
Несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, однако нарушителей до сих пор не нашли, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что здания на территории дипмиссии, включая школу, неоднократно обливались краской, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, полиция проводила проверки, однако ни одно из расследований не завершилось установлением виновных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской перед входом и жилым комплексом.
Ранее гражданин с Украины, проживающий в Швеции, попытался протаранить ворота посольства на автомобиле и был задержан полицией.
В ноябре 2024 года на российское посольство в Швеции также сбросили краску с помощью дрона.