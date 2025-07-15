Посол Дании рассказал о нападениях на диппредставительство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что здания на территории дипмиссии, включая школу, неоднократно обливались краской, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, полиция проводила проверки, однако ни одно из расследований не завершилось установлением виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской перед входом и жилым комплексом.

Ранее гражданин с Украины, проживающий в Швеции, попытался протаранить ворота посольства на автомобиле и был задержан полицией.

В ноябре 2024 года на российское посольство в Швеции также сбросили краску с помощью дрона.