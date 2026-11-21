И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Эксперт объяснил причину призывов отменить «все включено» в Турции
Pegas Touristik: Отменить «все включено» в Турции вызвано расходами
Призывы к изменению или отмене системы «все включено» в Турции звучат из-за растущих расходов отелей и больших объемов пищевых отходов, сообщил координатор Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
«Призывы к отмене системы all inclusive появляются каждый сезон, причина тому – растущие расходы на содержание гостиниц и значительное количество пищевых отходов», – заявил Санджар РИА «Новости».
По его словам, после завтраков, во время которых выставляются десятки видов сыра и оливок, оставшаяся еда отправляется в мусор. Координатор пояснил, что такие расходы отражаются на стоимости отдыха. При этом формат продолжает пользоваться высокой популярностью у туристов из России и стран СНГ.
Проблема пищевых отходов обсуждалась на климатической конференции ООН COP31 в Анталье в ноябре. Ранее руководитель турецкой Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу сообщил, что в отеле на 1 тыс. гостей ежемесячно возникает излишний расход 6 т пищи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Турции пообещали сохранить систему «все включено» в отелях. Власти Турции заявили об отсутствии планов кардинально менять формат «все включено» перед новым туристическим сезоном. В Турции также предложили разделить систему «все включено» на пять категорий.