Pegas Touristik: Отменить «все включено» в Турции вызвано расходами

Tекст: Катерина Туманова

«Призывы к отмене системы all inclusive появляются каждый сезон, причина тому – растущие расходы на содержание гостиниц и значительное количество пищевых отходов», – заявил Санджар РИА «Новости».

По его словам, после завтраков, во время которых выставляются десятки видов сыра и оливок, оставшаяся еда отправляется в мусор. Координатор пояснил, что такие расходы отражаются на стоимости отдыха. При этом формат продолжает пользоваться высокой популярностью у туристов из России и стран СНГ.

Проблема пищевых отходов обсуждалась на климатической конференции ООН COP31 в Анталье в ноябре. Ранее руководитель турецкой Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу сообщил, что в отеле на 1 тыс. гостей ежемесячно возникает излишний расход 6 т пищи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Турции пообещали сохранить систему «все включено» в отелях. Власти Турции заявили об отсутствии планов кардинально менять формат «все включено» перед новым туристическим сезоном. В Турции также предложили разделить систему «все включено» на пять категорий.