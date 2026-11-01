Вологда и Милан стали лидерами по росту спроса на отели в новогодние праздники

Спрос у россиян на отели Вологды на Новый год вырос в 4,7 раза

Tекст: Катерина Туманова

Спрос на отели в Милане вырос почти в 1,7 раза, а во Владивостоке – в 2,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

В топ-15 направлений с наиболее заметным ростом вошли Кисловодск (увеличение в 3,5 раза), Минск (в 2,6 раза) и Владивосток. Кроме того, в два раза выросла популярность отдыха в Туле, Зеленоградске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове и Гонконге.

Интерес к Бангкоку увеличился почти в 1,9 раза, а к Каиру, Твери и Куала-Лумпуру – в 1,7 раза.

В первой десятке доминируют российские регионы с богатой историей, при этом абсолютным рекордсменом стала Вологда, получившая статус «Новогодней столицы России».

Однако расширенный рейтинг показывает возрождение интереса к зарубежным поездкам: доля бронирований за границей выросла с 35% до 39%.

В среднем россияне бронируют отели на три-четыре дня, но в некоторых городах планируют длительные каникулы. Дольше всего туристы будут отдыхать в Краснодаре (в среднем 7,5 дня). На втором месте оказался Рим (шесть дней), на третьем – китайский курорт Санья (5,8 дня). Замыкают пятерку Париж и Адлер, где путешественники остановятся в среднем на 5,4 дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России сообщила о намерении туристов из КНР и арабских стран провести новогодний отдых в российских городах.

В октябре эксперты предупредили россиян об отсутствии «горящих туров» на Новый год.

Эксперты назвали самые бюджетные города для новогоднего отдыха.

