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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    30 октября 2026, 08:55 • Новости дня

    В АТОР спрогнозировали рост потока туристов из Африки после московского саммита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что путешественники из Китая и арабских стран начали бронировать новогодний отдых в российских городах.

    Российская зима стала восприниматься на международном рынке как красивый сезон, а не как «нечто страшное». В ассоциации фиксируют запросы от иностранных туристов на бронирование новогоднего отдыха, прежде всего в Москве и Петербурге, передает РИА «Новости».

    В кулуарах форума туристических территорий FIIT-2026 Ломидзе также сообщила об ожидаемом притоке путешественников из африканских стран. Во время саммита Россия – Африка гостям показали Москву и Петербург, после чего они стали своеобразными амбассадорами, что приведет к росту интереса к российскому направлению.

    Кроме того, исполнительный директор АТОР отметила, что по итогам 2026 года Китай войдет в тройку лидеров по въездному и выездному туризму для России. Рост китайского турпотока в приграничных регионах составил 30% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос россиян на речные круизы по китайской реке Янцзы вырос более чем на 150%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

    В тот же день участники московского саммита одобрили итоговую декларацию.

     Документ включил более 100 пунктов о расширении торгово-экономического взаимодействия.

    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    27 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Безналичные платежи на Бали наряду с удобством для туристов несут риски финансового мошенничества, предупредили финансовые власти страны.

    Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

    «Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

    Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

    Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

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    27 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России принять любое число иностранных туристов

    Захарова сообщила об отсутствии ограничений на въезд туристов в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страна готова к массовому приезду зарубежных туристов без каких-либо количественных ограничений.

    «Все готово к притоку, к массовому приезду зарубежных туристов, иностранных туристов, помимо всего прочего, развивается наш внутренний туризм, но мы готовы к тому, чтобы принимать в России иностранных туристов, без каких-либо количественных ограничений», – сказала Захарова на медиафоруме Россия – Африка.

    По ее словам, во всех регионах велась подготовка к активным переговорам по развитию туристического кластера. Дипломат добавила, что в стране существуют информационные порталы, с помощью которых туристы смогут узнать о доступных платежных системах и способах бронирования отелей, передает ТАСС.

    Медиафорум Россия – Африка проходит в Москве с 26 по 29 октября. В ходе мероприятия представители средств массовой информации обсуждают роль прессы, способы борьбы с дезинформацией и перспективы развития медиаресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит Россия – Африка в Москву.

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    28 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Ливия захотела упростить въезд для российских туристов

    Ливия решила упростить въезд для туристов из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливия выразила заинтересованность в упрощении въезда для российских туристов и инвесторов, в том числе за счет развития системы электронных виз, заявил министр туризма и традиционных ремесел Правительства национального единства страны Насреддин Миляд аль-Фаззани.

    «Мы поддерживаем развитие электронных виз и возможность дальнейшего упрощения процедур въезда для российских туристов и инвесторов при участии компетентных государственных органов», – заявил аль-Фаззани, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие туристических обменов предполагает облегчение поездок, продвижение туристических направлений, участие в выставках и расширение деловых контактов.

    Министр отметил, что возможность запуска прямых авиарейсов между Россией и Ливией обсуждалась на заседании российско-ливийской межправительственной комиссии в апреле 2026 года. Конкретная дата начала полетов пока не согласована.

    Аль-Фаззани добавил, что Ливия также заинтересована в работе иностранных археологических миссий и в привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры вокруг многочисленных археологических памятников страны. В Ливии возобновилась деятельность ряда иностранных археологических экспедиций в сотрудничестве с Управлением древностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

    В понедельник председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи планировал провести встречу с президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву.

    Также Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Захарова сообщила о работе России и стран Африки над упрощением виз

    Россия и африканские страны решили упростить визовый режим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и страны Африки успешно ведут работу по упрощению визового режима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Облегчение визового режима является крайне важной составляющей, которая за последние годы активно набирает обороты, передает РИА «Новости».

    «Этим уже занимались российские и африканские дипломаты. Занимались достаточно успешно», – сказала Захарова на медиафоруме «Россия-Африка 2026».

    Она отметила, что российские курортные зоны, такие как Краснодарский край, Алтай и Дальний Восток, готовы принимать зарубежных туристов без количественных ограничений. По ее словам, российские туристы также любят и ценят Африку, постепенно открывая новые направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти рассматривали расширение практики электронных виз и работу над соглашениями с африканскими государствами, включая Мозамбик и Эсватини.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России и ЦАР расширить сотрудничество в сфере безопасности.

    Также Россия и ЦАР договорились об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    28 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин призвал наращивать туристический поток из России в Африку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на выставке для лидеров африканских государств призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    «Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка – уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки», – заявил Путин в ходе осмотра выставки, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    На пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он сообщил о передаче восьми государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства также назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    МИД напомнил о введении визового режима с Черногорией

    МИД напомнил россиянам о введении Черногорией виз с 1 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские граждане с 1 ноября 2026 года смогут въезжать в Черногорию только при наличии визы, напомнил консульский департамент МИД России.

    Черногория уведомила российскую сторону о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Это означает отмену безвизового режима с 1 ноября 2026 года, говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента МИД.

    В ведомстве уточнили, что для получения виз можно обращаться в центры предоставления услуг VFS Global в Москве, Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении числа прибывающих в Черногорию российских граждан.

    В четверг дипломаты уточнили, что россиянам с видом на жительство в Черногории отдельная въездная виза не потребуется.

    На прошлой неделе посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил об официальном уведомлении Москвы о введении визового режима.

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    29 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Алтай и Белоруссия договорились о строительстве совместного санатория

    Турчак анонсировал строительство российско-белорусского санатория на Алтае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российско-белорусский санаторий планируется построить на территории Республики Алтай, стороны уже достигли договоренности о выделении необходимого земельного участка, сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Турчак заявил о планах построить в регионе совместный российско-белорусский санаторий, пишет РИА «Новости». «Республика Беларусь имеет огромную компетенцию в санаторно-курортной отрасли, и договорились о том, что наша страна подберет соответствующие земельные участки для строительства санатория на территории нашей горной республики. С учетом наших компетенций, с учетом компетенций ваших», – отметил он.

    Глава региона добавил, что компетенция Республики Алтай заключается в развитии отрасли мараловодства, переработке пантовой продукции, а также производстве биологически активных добавок и концентратов для оздоровления и долголетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко на встрече с Турчаком заявил об отказе Минска предавать российских братьев на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул неразрывность связей двух стран.

    Ранее в российском Минэкономразвития сообщили о заключении межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Белоруссией.

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    28 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин: Египет в первой половине года посетили более 1,2 млн россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что свыше 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первую половину 2026 года.

    «За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около 1,5 млн», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел переговоры с ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка в Москве.

    В этом месяце Ассоциация туроператоров России сообщила о высокой востребованности египетских курортов среди россиян на ноябрьские праздники.

    Весной туристы из России возглавили рейтинг иностранцев по числу отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе.

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    28 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию

    Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка призвал африканские авиакомпании открывать рейсы в Россию, пишет РИА «Новости».

    «Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки.

    Также глава государства выразил готовность передавать цифровые ноу-хау африканским государствам и отметил активные попытки западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

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    28 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Поток российских туристов в страны Африки заметно вырос

    АТОР: Туристический поток из России в страны Африки показал взрывной рост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос российских путешественников на поездки в африканские страны, в частности на Занзибар и Сейшелы, значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    Интерес россиян к отдыху в Африке заметно увеличился, наиболее востребованными стали Занзибар, Сейшелы, Тунис и Кения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    «Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка», – рассказали в ассоциации.

    Турпоток на Занзибар за восемь месяцев текущего года превысил показатели всего прошлого года в 13,5 тыс. человек. Кроме того, Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Сейшельских островов, куда за девять месяцев приехали 33,6 тыс. россиян. Тунис за тот же период принял более 50 тыс. путешественников, а Марокко в первом полугодии посетили 43,8 тыс. человек.

    В АТОР также отметили рост числа поездок в страны без прямого авиасообщения. В частности, Кению посетили около 8 тыс. граждан России, а турпоток на Маврикий увеличился на 10,8%. ЮАР в первом полугодии приняла более 22 тыс. российских туристов, и ожидается, что по итогам года прирост на этом направлении окажется весьма существенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.

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    29 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Тунис решил увеличить число прямых авиарейсов из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России из-за высокого спроса со стороны туристов, сообщил представитель министерства туризма и ремесел страны Нежи Гуидер на полях саммита Россия – Африка.

    «Наша цель – увеличить количество авиарейсов из России в Тунис, поскольку существует очень высокий спрос на это направление. Мы работаем с нашим министерством, чтобы убедить национальных авиаперевозчиков увеличить число рейсов и предоставить российским туроператорам необходимые возможности для организации туристических программ», – приводит РИА «Новости» слова Гуидера.

    Главным препятствием для восстановления турпотока до прежних показателей остается ситуация с авиасообщением на фоне санкционных ограничений, отметил представитель ведомства. До закрытия воздушного пространства Евросоюза, в 2019 году, страну посетили 650 тыс. россиян.

    В этом году перевозку туристов осуществляли тунисская авиакомпания Nouvelair и египетская Pyramid Airlines, которая получила специальное разрешение властей двух стран. Гуидер добавил, что Тунис также планирует стать круглогодичным направлением для россиян, предлагая не только пляжный, но и культурный, оздоровительный и экологический отдых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки. Власти Ливии уже выразили заинтересованность в упрощении въезда для граждан России.

    Во вторник глава правительства Туниса Сарра Заафрани Зензери прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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