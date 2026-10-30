Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
В АТОР спрогнозировали рост потока туристов из Африки после московского саммита
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что путешественники из Китая и арабских стран начали бронировать новогодний отдых в российских городах.
Российская зима стала восприниматься на международном рынке как красивый сезон, а не как «нечто страшное». В ассоциации фиксируют запросы от иностранных туристов на бронирование новогоднего отдыха, прежде всего в Москве и Петербурге, передает РИА «Новости».
В кулуарах форума туристических территорий FIIT-2026 Ломидзе также сообщила об ожидаемом притоке путешественников из африканских стран. Во время саммита Россия – Африка гостям показали Москву и Петербург, после чего они стали своеобразными амбассадорами, что приведет к росту интереса к российскому направлению.
Кроме того, исполнительный директор АТОР отметила, что по итогам 2026 года Китай войдет в тройку лидеров по въездному и выездному туризму для России. Рост китайского турпотока в приграничных регионах составил 30% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос россиян на речные круизы по китайской реке Янцзы вырос более чем на 150%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.
В тот же день участники московского саммита одобрили итоговую декларацию.
Документ включил более 100 пунктов о расширении торгово-экономического взаимодействия.