Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
В Индонезии анонсировали новую систему платежей для российских туристов
В Индонезии объявили о разработке системы платежей для российских туристов
Новая система трансграничных расчетов позволит россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение, полностью отказавшись от обмена криптовалюты.
Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group объявила о создании новой системы трансграничных платежей для туристов из России и Индонезии, передает РИА «Новости».
Основатель и генеральный директор компании Ханзела Калиста заявила: «Мы стали инициаторами создания системы cross-border payment gateway». Она пояснила, что ищется партнер в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а российские туристы получат аналогичные возможности в Индонезии.
Калиста рассказала, что сейчас многие россияне вынуждены пользоваться криптовалютой для расчетов в Индонезии, но после запуска нового механизма необходимость в этом отпадет. По ее словам, раньше российским туристам приходилось сначала покупать криптоактивы, а затем обменивать их на рупии, тогда как в будущем они смогут напрямую выводить средства и платить в Индонезии без операций с цифровыми активами.
По информации PT Manna Indonesia Group, проект был инициирован во время бизнес-форума «Россия – АСЕАН» в Казани. Российские туристы смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после регистрации сим-карты местного оператора связи, при этом лимит операций составит до 40 млн индонезийских рупий в месяц. Калиста уточнила, что инициатива нацелена на развитие туризма, торговли и инвестиций между Россией и Индонезией, а интерес к проекту уже проявили Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России планирует протестировать трансграничные платежи по QR-коду на базе Системы быстрых платежей с четырьмя странами.
Российские компании заявили о готовности участвовать в масштабной программе модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, включая железные дороги.
Ослабление индонезийской рупии сделало отдых на Бали одним из самых доступных курортных направлений в Азии для российских туристов.