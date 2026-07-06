В Индонезии анонсировали новую систему платежей для российских туристов

В Индонезии объявили о разработке системы платежей для российских туристов

Tекст: Мария Иванова

Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group объявила о создании новой системы трансграничных платежей для туристов из России и Индонезии, передает РИА «Новости».

Основатель и генеральный директор компании Ханзела Калиста заявила: «Мы стали инициаторами создания системы cross-border payment gateway». Она пояснила, что ищется партнер в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а российские туристы получат аналогичные возможности в Индонезии.

Калиста рассказала, что сейчас многие россияне вынуждены пользоваться криптовалютой для расчетов в Индонезии, но после запуска нового механизма необходимость в этом отпадет. По ее словам, раньше российским туристам приходилось сначала покупать криптоактивы, а затем обменивать их на рупии, тогда как в будущем они смогут напрямую выводить средства и платить в Индонезии без операций с цифровыми активами.

По информации PT Manna Indonesia Group, проект был инициирован во время бизнес-форума «Россия – АСЕАН» в Казани. Российские туристы смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после регистрации сим-карты местного оператора связи, при этом лимит операций составит до 40 млн индонезийских рупий в месяц. Калиста уточнила, что инициатива нацелена на развитие туризма, торговли и инвестиций между Россией и Индонезией, а интерес к проекту уже проявили Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России планирует протестировать трансграничные платежи по QR-коду на базе Системы быстрых платежей с четырьмя странами.

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Ослабление индонезийской рупии сделало отдых на Бали одним из самых доступных курортных направлений в Азии для российских туристов.