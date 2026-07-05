«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Жители двух сел в Черниговской области Украины отказались эвакуироваться
В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».
«В Черниговской области все жители сел Газопроводное и Александровка (Семеновский район) отказались от обязательной эвакуации. Председатель Семеновской громады Сергей Деденко при этом сказал, что он будет добиваться полного освобождения населенных пунктов, по всей видимости, для размещения личного состава ВСУ», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Кияницы, Малой Слободки, Хмелевки, Дернового и Краснополья.
В Сумы на восстановление боеспособности выведены с Купянского направления отдельные подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, часть которых уже направлена в лесные массивы на позиции.
В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 300 м. Бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень и соседних населенных пунктах.
В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах. В результате комплексного огневого воздействия российские войска уничтожили несколько пусковых установок беспилотников, а также позиции ВСУ у Дернового и в Хмелевке.
На Харьковском направлении подразделения «Севера» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Польной, Белого Колодезя, Артельного, Ольховатки, Малого Бурлука, Отрадного, Дергачей и Харькова.
Штурмовые группы «Севера» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и близлежащих лесных массивах, при зачистке подвалов там был взят в плен один военнослужащий ВСУ.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 700 м. Стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продолжают бои в селе Петро-Ивановка и его окрестностях, а также в лесных массивах у сел Бударки и Землянки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один солдат 58 омпбр ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населенных пунктах.
Командующий группировкой «Север» в докладе президенту сообщил, что освобождены четыре населенных пункта: Лосевка, Украинская, Земляной Яр и Охримовка.