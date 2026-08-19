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Системы ПВО за день сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России
Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно отражали массированные атаки ВСУ, уничтожив почти 440 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, атаки отражены в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников самолетного типа.
В ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 598 вражеских дронов над 20 регионами страны. Днем ранее специалисты уничтожили 553 аппарата над 19 российскими субъектами и акваториями Черного и Азовского морей.