Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
Уничтоженная в зоне СВО диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была вооружена в основном автоматами Калашникова, сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».
По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».
«Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.
Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.
Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.
В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.