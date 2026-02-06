Возвращенного с Украины жителя Курской области госпитализировали

Врачи госпитализировали жителя Курской области после возвращения с Украины

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале что один из жителей региона, вернувшийся с Украины, госпитализирован в Курскую областную клиническую больницу.

Медики настаивали на срочном лечении из-за множества выявленных заболеваний и серьезных травм.

По словам главы региона, 26-летнего мужчину год назад вывезли в Сумскую область под видом организации лечения, однако необходимую медицинскую помощь тот так и не получил. Зимой он получил осколочные ранения: повреждения руки, раздробленные кости, неправильно сросшийся перелом плеча и несросшийся перелом локтя. Врачи также диагностировали нарушения после закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а в больницу прибыл профессор из НМИЦ хирургии имени Вишневского, чтобы завтра вместе с коллегами принять решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.

Губернатор добавил, что приобретенные во время украинского плена заболевания выявлены еще у двух возвращенных граждан. По его словам, все трое жаловались на отсутствие лечения, плохое питание и тяжелые условия содержания. Хинштейн подчеркнул, что испытания, выпавшие на долю возвращенных, были нечеловеческими.

Ранее жители Курской области рассказали о том, что в пункте временного размещения в Сумах их кормили в основном гречкой и рисом сомнительного качества.

Женщина из Курской области говорила, что во время содержания на Украине ей давали только парацетамол, а других лекарств не было.

Губернатор Александр Хинштейн заявил, что жители Суджанского района, которых вывезли на Украину, прибыли в Курск и были обеспечены всем необходимым.