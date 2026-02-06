Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Жителю Курской области, вернувшемуся с территории Украины с серьезными травмами руки и головы, сейчас оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Медики настаивали на срочном лечении из-за множества выявленных заболеваний и серьезных травм.
По словам главы региона, 26-летнего мужчину год назад вывезли в Сумскую область под видом организации лечения, однако необходимую медицинскую помощь тот так и не получил. Зимой он получил осколочные ранения: повреждения руки, раздробленные кости, неправильно сросшийся перелом плеча и несросшийся перелом локтя. Врачи также диагностировали нарушения после закрытой черепно-мозговой травмы.
Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а в больницу прибыл профессор из НМИЦ хирургии имени Вишневского, чтобы завтра вместе с коллегами принять решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.
Губернатор добавил, что приобретенные во время украинского плена заболевания выявлены еще у двух возвращенных граждан. По его словам, все трое жаловались на отсутствие лечения, плохое питание и тяжелые условия содержания. Хинштейн подчеркнул, что испытания, выпавшие на долю возвращенных, были нечеловеческими.
Ранее жители Курской области рассказали о том, что в пункте временного размещения в Сумах их кормили в основном гречкой и рисом сомнительного качества.
Женщина из Курской области говорила, что во время содержания на Украине ей давали только парацетамол, а других лекарств не было.
Губернатор Александр Хинштейн заявил, что жители Суджанского района, которых вывезли на Украину, прибыли в Курск и были обеспечены всем необходимым.