Чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета
Чехия больше не имеет возможности выделять средства на поддержку Украины из собственного госбюджета, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Отвечая на вопрос, почему Чехия одобрила решение ЕС о поддержке Украины, но отказалась гарантировать кредит на 90 млрд евро, Бабиш заявил: «Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги».
«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dehik.
Бабиш отметил, что Украина уже получила 187 млрд евро, вскоре должна получить еще 100 млрд евро из нового многолетнего финансового плана Евросоюза и дополнительно 90 млрд евро кредитом. Таким образом, общая сумма помощи, по словам Бабиша, составит 377 млрд евро. Он напомнил, что ежегодно Чехия перечисляет в бюджет Евросоюза от 60 до 62 млрд крон, что в пересчете составляет около 2,9–3 млрд долларов, и подчеркнул, что эти средства также идут в том числе на помощь Украине.
Отвечая на вопросы о чешской инициативе по боеприпасам для вооруженных сил Украины и о плане закупки в США 24 истребителей F-35 Lightning II, премьер добавил, что пока не изучал детали этих проектов. По словам Бабиша, эти вопросы будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета безопасности Чехии, которое запланировано на 7 января.
