Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину

Новый министр обороны Чехии Зуна отклонил приглашение посетить Киев

Tекст: Вера Басилая

Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна отказался принять приглашение посетить Киев, сообщил спикер палаты депутатов и лидер движения SPD Томио Окамура на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Сам Зуна, присутствовавший на пресс-конференции, воздержался от комментариев по теме.

Позже спикер палаты депутатов уточнил, что любые формы поддержки Киева должны способствовать достижению мира. Окамура также подтвердил твердую позицию движения SPD против закупки оружия для вооруженных сил Украины за счет чешского бюджета.

Он добавил, что Минобороны Чехии обязано подготовить документы для приостановки участия страны в инициативе по поставкам боеприпасов для Киева.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима.

В то же время чешское правительство завершило поставку 1 млн 800 тыс. артиллерийских снарядов на Украину по западной инициативе.

На саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.