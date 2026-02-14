Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Миронов предложил увеличить парламентский контроль за Центробанком
Лидер партии «Справедливая Россия» выступил за усиление парламентского контроля над Банком России, предложив увеличить состав Национального финансового совета до 21 человека.
Как передает РИА «Новости», Сергей Миронов направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину о расширении состава Национального финансового совета Банка России.
В письме отмечается, что увеличение числа членов совета с двенадцати до двадцати одного позволит обеспечить более взвешенную оценку последствий решений Центробанка и усилить парламентский контроль.
В документе говорится о необходимости включения в Совет пяти сенаторов Совета Федерации, пяти депутатов Госдумы, пяти представителей президента, пяти представителей правительства и председателя Банка России. По словам Миронова, такая структура повысит прозрачность и предсказуемость политики ЦБ РФ.
Он также предложил ввести обязательную процедуру предварительного рассмотрения решений Банка России о смене процентной ставки более чем на 100 базисных пунктов.
Решения, по инициативе Миронова, должны направляться в Совет для публичного обсуждения и голосования, а Центробанк обязан учитывать итоги таких обсуждений при принятии окончательного решения.
Миронов подчеркнул, что эти меры минимизируют шоковую политику ЦБ РФ и создадут дополнительные гарантии для бизнеса и граждан, способствуя стабильному экономическому росту страны.
