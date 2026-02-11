  • Новость часаВ Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
    В Прибалтике ищут виновных за растрату миллиардов на «дорогу в никуда»
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    Эксперт по судебной экспертизе допустил убийство Курта Кобейна
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    Токаев намерен подписать указ о проведении референдума по новой конституции
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 16:34 • Новости дня

    Госдума одобрила закон о комплексном урегулировании долгов граждан

    Депутаты поддержали реструктуризацию долгов по потребкредитам в разных банках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируется ввести обязательную процедуру согласования реструктуризации долгов граждан по потребительским кредитам с участием всех кредиторов при сумме задолженности от 25 тыс. рублей, соответствующий проект закона принят Госдумой в первом чтении.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре комплексного урегулирования задолженности физических лиц по потребительским кредитам, сообщает ТАСС. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

    Новая процедура позволит должникам, допустившим просрочку, договариваться о реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами, включая банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

    Аксаков отметил: «В результате человек сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг. Важно, что гражданин сможет обратиться к финансовому уполномоченному для контроля за процедурой, чтобы быть уверенным в соблюдении своих прав».

    При возникновении просрочки кредитор до направления требования о досрочном возврате обязан уведомить должника о праве на комплексное урегулирование задолженности на сумму от 25 тыс. рублей. После получения заявления кредитор становится организатором процедуры и информирует бюро кредитных историй, которое, в свою очередь, уведомляет других кредиторов. Далее кредиторы принимают решения о согласии или отказе внести изменения в договор.

    Должник сможет привлечь финансового уполномоченного для проверки процедуры, а при выявлении нарушений инициировать ее повторно. До завершения процедуры взыскание долга через суд или нотариуса запрещено. Законопроект вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

    По словам члена комитета Госдумы по МСП Алексея Говырина («Единая Россия»), комплексное урегулирование дает заемщикам возможность решать вопросы с долгами более эффективно, синхронизируя процесс реструктуризации и снижая нагрузку на банки и суды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконное кредитование и другие экономические преступления.

    Также законодатели рассматривают возможность обязать банки информировать второго супруга о выданных кредитах на сумму более 500 тыс. рублей при сохранении конфиденциальности.


    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    10 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики оказался под стражей по подозрению в убийстве Валентина Балахничева.

    Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

    «По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.

    В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

    10 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    11 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов

    ЦБ предложил открытую модель участия банков в скидочных программах маркетплейсов

    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России предложил перейти к открытой модели участия банков в скидочных программах маркетплейсов, что должно обеспечить равные условия для всех финансовых организаций.

    Инициативу по разрешению конфликта между банками и маркетплейсами по поводу участия в скидочных программах предложил Банк России, пишут «Ведомости».

    «Регулятор предлагает перейти к открытой модели участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе», – заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

    Лозгачева выступила на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики. По ее словам, ЦБ уже направил подробную механику перехода к обсуждению в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Крупнейшие платформы считают инициативу сбалансированной, но подчеркивают необходимость дополнительного обсуждения деталей.

    Лозгачева также уточнила, что параметры регулирования еще прорабатываются. Рассматривается вариант внедрения открытой модели только для наиболее значимых платформ. Кроме того, ЦБ допускает возможность решения вопроса не только с помощью законодательства, но и с применением «мягкого регулирования», например, подписания совместного меморандума. Она отметила: «Вопрос только в способности договориться».

    Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин пояснил, что потребителю должна предоставляться прозрачная информация о цене на всех цифровых платформах, независимо от способов оплаты и действующих скидок. Он подчеркнул, что новые решения должны охватить крупнейшие платформы, традиционный ритейл и банковский сектор одновременно.

    В ноябре главы крупнейших российских банков предложили Госдуме обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары вне зависимости от средства платежа и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что это поможет выровнять конкуренцию и перейти от ценовой гонки к устойчивому развитию электронной торговли.

    Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

    Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Президент России Владимир Путин призвал найти справедливое решение конфликта между банковским сектором и крупными маркетплейсами.

    11 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

    МВД сообщило о задержании стрелявшего в техникуме Анапы студента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой студентом в одном из техникумов Анапы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в МВД.

    Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.


    10 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу

    Юрист Балакаев: Сжигание чучела на Масленицу может обернуться уголовной ответственностью

    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушение правил сжигания чучел на Масленицу может привести к уголовной ответственности, предупредил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

    Балакаев в беседе с «Постньюс» напомнил, что разводить открытый огонь запрещено вблизи дорог, железнодорожных путей, в охранных зонах и лесах.

    Эксперт уточнил, что поджог в публичных местах может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях – даже как преступление. Кроме того, по словам Балакаева, изготовление чучел, напоминающих представителей определенных социальных групп, может расцениваться как разжигание вражды.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием, а также о том, что готовить и как отмечать каждый день.

    11 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Губернатор Кондратьев: Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.

    Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.

    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    11 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию

    Нечаев: Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию

    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пакет законопроектов, который Госдума одобрила в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов, сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Мигранты, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить обязательный медосмотр в течение одного месяца после въезда, сообщил в Telegram-канале Нечаев.

    Соответствующая норма вошла в пакет законопроектов, который Госдума приняла в первом чтении. Соавторами инициативы выступила партия «Новые люди», о чем сообщил председатель партии Алексей Нечаев.

    «Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза и гепатита, а где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», – заявил Нечаев.

    По его словам, нововведение направлено на защиту здоровья граждан и предотвращение распространения инфекций.

    Медосмотр можно будет пройти только в государственных учреждениях; обращаться к посредникам будет запрещено. По мнению автора законопроекта, это позволит прекратить деятельность теневого бизнеса, который годами зарабатывал на нелегальных мигрантах.

    Все результаты медосмотра будут храниться в цифровом профиле «Мигрант ID» – системе учета, разработку которой предложила партия «Новые люди», а идею поддержал президент России Владимир Путин. Нечаев подчеркнул, что такие меры необходимы для создания комплексной, безопасной и контролируемой системы трудовой миграции, отвечающей интересам России и ее граждан.

    Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании медицинского освидетельствования иностранных граждан.

    Депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    10 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах жертвам кибермошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума в первом чтении поддержала инициативу, предусматривающую обязательную компенсацию клиентам потерянных средств при невыполнении банками мер киберзащиты.

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий банки компенсировать клиентам убытки, если кредитные организации не предприняли достаточных мер по противодействию кибермошенничеству, передает ТАСС. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

    Предполагается, что банки будут обязаны при выявлении подозрительных переводов сверяться с государственной системой «Антифрод», временно блокировать операции и карты при выявлении мошеннических признаков, а также проверять номера телефонов участников транзакций через специальный реестр.

    Банкам также предложено усилить защиту собственных электронных ресурсов от вредоносного кода, в том числе через обязательную установку клиентами специального программного обеспечения. При обнаружении вредоносной активности банк сможет временно приостанавливать операции.

    Если банк не выполнит эти меры и клиент понесет ущерб из-за действий мошенников, финансовая организация будет обязана компенсировать потери в рамках возбужденного уголовного дела.

    Ранее во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о лимите на количество банковских карт для одного человека.

    А накануне думский комитет по информполитике рекомендовал парламенту принять законопроект, обязывающий банки выявлять вредоносный код и ограничивающий число карт у граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в первом полугодии 2026 года в Госдуму поступят законопроекты, направленные на обеление экономики России.

    10 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги

    ФАС сообщила о будущей проверке тарифов на коммунальные услуги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная антимонопольная служба сообщила, что намерена проверить тарифы на электричество, тепло, воду и газ из-за сообщений о превышении допустимого роста.

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести проверку тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

    С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2 п. п., что должно привести к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%, а не полностью на уровень роста налога, отметили в ведомстве. Это изменение касается только налогообложения, а не утвержденных регулируемых тарифов.

    Поводом для проверки стали сообщения в СМИ и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные мероприятия.

    С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС ведет проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу экономической обоснованности расходов, включаемых в тарифы. Плановые проверки также затронут Сахалинскую область, Псковскую область и Республику Удмуртия.

    Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

    ФАС также проводит проверку сообщений о потенциальном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Ранее служба запрашивала разъяснения у крупнейших торговых сетей по поводу высоких наценок на отдельные продукты питания.

    11 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram

    Депутат Немкин отметил обратимость замедления Telegram при устранении нарушений

    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замедление Telegram предусматривает возможность отмены ограничений при устранении выявленных нарушений, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    Немкин указал в Telegram, что государственная позиция по взаимодействию с цифровыми платформами остается неизменной. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми сервисами, независимо от их происхождения, если те уважают российское правовое поле и интересы граждан.

    К ключевым требованиям относятся защита персональных данных, наличие эффективных механизмов противодействия мошенничеству, предотвращение использования сервисов для экстремистских и террористических целей, а также готовность к взаимодействию с уполномоченными органами.

    «К сожалению, отдельные сервисы, в том числе Telegram, системно игнорируют исполнение российского законодательства. Нарушения остаются неустраненными», – заявил он.

    Подчеркивается, что применяемые меры имеют правовой характер и не являются самоцелью. По его словам, ограничения используются как инструмент для понуждения к соблюдению закона, и их отмена возможна при устранении выявленных нарушений.

    Немкин подчеркнул, что если Telegram примет решение работать в соответствии с российским законодательством и обеспечит должный уровень защиты граждан, «для восстановления полноценной работы не будет принципиальных препятствий». Ответственность за дальнейшее развитие ситуации, отметил депутат, лежит на самой платформе Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

    11 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок

    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству совершенных ошибок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф на конгрессе госуправления пошутил о звании чемпиона мира по ошибкам, подчеркнув, что не боится принимать решения.

    Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».

    Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».

    Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.

    Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

    Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.

    Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.


    При стрельбе в колледже Анапы погиб охранник
    Французский политик заявил о планах США отстранить Зеленского от власти
    Польша отказалась вступать в Совет мира
    В Тбилиси не испугались частичной отмены безвиза с ЕС
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ

    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

«Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы?

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

