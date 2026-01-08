Володин сообщил о подготовке новых мер по миграционной политике

Tекст: Елизавета Шишкова

В Госдуму готовится внесение ряда законопроектов, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство намерено сократить срок обязательного прохождения медицинского освидетельствования для иностранных граждан, находящихся в России более трёх месяцев, с 90 до 30 дней.

Также планируется обязать медорганизации передавать данные о результатах обследования в МВД России и Роспотребнадзор, чтобы при выявлении инфекций можно было оперативно принимать меры к депортации.

Кроме того, в инициативе предусматривается введение административной ответственности за уклонение от медосвидетельствования и установление штрафа с возможностью выдворения иностранца по решению суда. Ужесточится и уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний.

Володин подчеркнул, что данные меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году из России были выдворены более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения законодательства.

План мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики России предусматривает регулярный мониторинг МВД и ежегодные доклады правительству.