ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля

Tекст: Вера Басилая

Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза по 20-му пакету санкций против России завершились без достижения соглашения. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это первый раз с начала спецоперации на Украине, когда не удалось принять новый пакет ограничительных мер к 24 февраля. поэтому сигнал послать не получилось, передает ТАСС.

Каллас заявила, что принятие пакета блокируют Словакия и Венгрия, и добавила, что идут переговоры с руководством этих стран на всех уровнях.

Каллас также отметила, что сожалеет о невозможности принять пакет санкций к годовщине начала спецоперации, когда в Киев должны приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Они планировали объявить о новых санкциях во время визита.

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

Обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.