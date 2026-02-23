Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне

Tекст: Валерия Городецкая

Командир подразделения Алексей Середюк (позывной Боргезе) рассказал, что бойцы батальона действуют жестко и собирают уклонистов, чтобы не допустить их призыва со стороны России в случае прорыва фронта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Киевский областной ТЦК территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

По словам Середюка, те, кто препятствуют работе ТЦК, распространяют критику или соответствующий контент в интернете, являются, по его мнению, «врагами Украины» и даже опаснее российских солдат. Он подчеркнул, что в критический момент мобилизацию будут проводить боевые подразделения ВСУ, как это уже происходило в прошлом.

Командир заявил, что батальон «уже выгреб всех уклонистов из домов в зоне своей ответственности». Середюк добавил, что несмотря на недовольство «тыловых провокаторов», которые осуждают такие методы, он не собирается обращать внимание на их мнение. Он пояснил, что при успехе противника эти люди могут быть мобилизованы для службы в армии России.

В январе Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.

Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации.