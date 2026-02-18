Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Tекст: Дарья Григоренко

Зеленский отметил: «Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко». Решение связано с сотрудничеством Белоруссии и России, в частности с размещением российского комплекса «Орешник» на территории республики, передает ТАСС.

Он также заявил, что власти будут работать с партнерами по данному вопросу. В тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского, уточняется, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

Ранее на Украине расширили перечень ограничительных мер, введя санкции против спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и еще семи российских и украинских граждан, а также ряда российских издательств.