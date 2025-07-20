Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Число санкций против России превысило 30 тыс.
Суммарное число введённых в мире неторговых санкций против России с 2014 года достигло 30159, причем на долю США пришлось почти четверть всех ограничений, следует из данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
Общее число санкций, введённых против России с 2014 года, превысило 30 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытую информацию. По состоянию на 18 июня 2025 года против России действуют около 30159 неторговых санкций, то есть ограничений, не связанных напрямую с торговлей товарами. Более 92% этих мер были введены с конца февраля 2022 года.
Наибольшее количество санкций наложили США – 24,5% всех действующих ограничений, что составляет примерно 7384 меры. При этом в последние месяцы американская доля снижается из-за отсутствия новых санкций. Второе и третье место по числу ограничений занимают Канада и Швейцария, их доли составляют 13,1% (3 956) и 11,8% (3 561) соответственно.
Среди других активных участников антироссийских ограничений выделяются страны Евросоюза, которые ввели 2906 санкций, что составляет 9,6% от общего числа. После ЕС следуют Норвегия (2 678 ограничений), Исландия (2 482), Британия (2 204), Новая Зеландия (1 860), Австралия (1 658) и Япония (1 441).
Как писала газета ВЗГЛЯД, газета The Wall Street Journal сообщила о значительном влиянии сенатора Линдси Грэма на Дональда Трампа. Издание The Washington Post раскрыло детали законопроекта Грэма о санкциях против России, назвав его антиамериканским. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога с Россией в случае введения новых ограничений.