В Израиле заподозрили Галкина в осквернении государственного флага

Власти Израиля начали проверку Галкина по подозрению в осквернении флага
Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку после того, как на концерте Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов Росфинмониторинга) накрыл государственный флаг Израиля украинским.
Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку инцидента с участием Максима Галкина*, находящегося в реестре иноагентов РФ, передает EJ Daily.
Поводом стал эпизод на концерте в Петах-Тикве, где артист, выступая в финальном номере, накрыл государственный флаг Израиля украинским флагом. Видео с концерта юмориста опубликовал Telegram-канал Mash.
Данный эпизод вызвал волну недовольства среди ряда местных активистов. По их мнению, этот поступок можно расценить как оскорбление либо унижение национального символа Израиля. Возмущенные граждане обратились в МИД и Министерство национальной безопасности страны с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения и рассмотреть возможность привлечения Галкина к ответственности.
Израильское законодательство предусматривает наказание за намеренное осквернение государственного флага – возможен штраф до 15 тыс. долларов или лишение свободы на срок до трех лет.
Сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин* переехали на Кипр, оставив Израиль. Галкин и Пугачева решили покинуть Израиль в октябре.
До этого суд получил доказательства использования Галкиным концертов для антироссийской пропаганды.
В 2023 году Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле.
