Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.15 комментариев
На жительницу Харькова на Украине завели дело за «пророссийскую позицию»
На Украине открыли дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» на 59-летняя жительницу Харькова за то, что она упрекнула ВСУ в противоправных действиях.
Уточняется, что женщина сама пострадала от ракетных обстрелов, но отрицала «агрессию России», поддерживала решение о начале спецоперации, а также призвала украинские власти «жить дружно», передает РИА «Новости».
Известно, что на «пророссийскую позицию» женщины указали ее соседи.
Ранее вывесившему российский флаг в Одессе мужчине дали 15 лет колонии.