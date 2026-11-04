  • Новость часаПутин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    Белоруссия открыла две новые погранзаставы на границе с Украиной
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 15:49 • Новости дня

    Суд в Германии добавил 19 заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Суд Гамбурга назначил 19 новых заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести до июня 2027 года десятки дополнительных слушаний, посвященных рассмотрению дела о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Всего назначено 19 дополнительных слушаний, цитирует пресс-службу суда РИА «Новости».

    Напомним, взрывы на экспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако ни разу не получала данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Высшем земельном суде Гамбурга открылось третье заседание по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В прошлом месяце в инстанции завершилось первое слушание по этому процессу. В сентябре хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца по подозрению в соучастии в подрывах.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

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    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

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    1 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили об отсутствии страхового запаса газа в Германии

    Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия практически не имеет страхового запаса природного газа на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер.

    «Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

    Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

    Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

    В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.

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    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

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    3 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца»

    Немецкого евродепутата от АдГ Бакхейта внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европейского парламента и член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец».

    Ресурс обвиняет парламентария в публичной поддержке России, участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, передает РИА «Новости».

    Причиной внесения депутата в базу портала стали его выступления с критикой санкций против России и отказа от российского газа. Кроме того, Бакхейт выступал против поставок немецкого оружия Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова попала в базу данных украинского портала «Миротворец».

    В прошлом месяце бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина включили в базу сайта за публичную поддержку России.

    Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский оказался в базе скандально известного украинского ресурса из-за поездки в Мариуполь.

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    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

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    3 ноября 2026, 12:07 • Новости дня
    Немецкая компания Schaeffler решила сократить тысячи рабочих мест в Европе

    WSJ: Немецкая компания Schaeffler сократит 3460 рабочих мест в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе на фоне углубляющегося кризиса в автомобильной промышленности.

    Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе на фоне углубляющегося кризиса в автомобильной промышленности, пишет The Wall Street Journal.

    В компании уточнили, что 2660 увольнений затронут сотрудников в Германии. Кроме того, на территории страны будут закрыты четыре предприятия.

    Сокращения затронут около 3,2% от общей численности персонала компании в мире. В Schaeffler объяснили это решение сложной экономической ситуацией, ухудшением состояния рынка и растущей конкуренцией. Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания снизился, а переход на электромобили задерживается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек.

    В сентябре немецкий химический концерн Evonik объявил о сокращении более 3 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в отрасли.

    В том же месяце автогигант Volkswagen запланировал сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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