По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Суд в Германии добавил 19 заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»
Суд Гамбурга назначил 19 новых заседаний по делу о подрыве «Северных потоков»
Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести до июня 2027 года десятки дополнительных слушаний, посвященных рассмотрению дела о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Всего назначено 19 дополнительных слушаний, цитирует пресс-службу суда РИА «Новости».
Напомним, взрывы на экспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако ни разу не получала данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Высшем земельном суде Гамбурга открылось третье заседание по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В прошлом месяце в инстанции завершилось первое слушание по этому процессу. В сентябре хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца по подозрению в соучастии в подрывах.