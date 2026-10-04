Tекст: Ольга Иванова

Согласно результатам недавнего опроса компании YouGov, 48% немецких граждан отдают предпочтение экс-канцлеру в решении актуальных государственных задач, передает РИА «Новости». Около 29% респондентов считают компетенции обоих политиков равными, и лишь 8% опрошенных оценивают способности действующего лидера выше.

Исследование проводилось 2 октября среди более 2 тыс. совершеннолетних жителей страны. Параллельно газета Bild опубликовала данные института INSA, согласно которым рейтинг правящего блока упал до исторического минимума. На этом фоне оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30% поддержки.

Деятельностью текущего канцлера недовольны 79% граждан, а положительно ее оценивают всего 15%. Стремительное падение популярности главы правительства эксперты связывают с его экономической политикой и милитаризацией. Попытки создать сильнейшую в Европе армию, независимую от американского военно-промышленного комплекса, специалисты считают обреченными на провал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

Подавляющее большинство жителей Германии выразило недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера.

На фоне политического кризиса глава правительства приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своей должности.