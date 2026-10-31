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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    31 октября 2026, 18:03 • Новости дня

    Тысячи человек вышли на протесты против милитаризации в Германии

    Тысячи человек присоединились к протестам молодежи в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) в нескольких немецких городах, сообщают местные СМИ.

    Участники акции протеста в центре Берлина требуют от правительства ФРГ пересмотра бюджетной политики и призывают отказаться от наращивания военного бюджета за счет сокращения социальных программ, передает РИА «Новости».

    В Гамбурге началось шествие с участием более 2 тыс. человек. К акции в Штутгарте присоединилось около 3 тыс. человек. Также сообщается о демонстрации в Ганновере, где манифестанты призывают канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку.

    На улицах Кельна также собралось несколько тысяч человек. Во Франкфурте-на-Майне началось шествие, в котором участвуют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек.

    Помимо Берлина, акции протеста проходят более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек.

    Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Участники солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Германии начались масштабные демонстрации молодежи более чем в 30 городах.

    В центре Берлина участники акции протеста выступили с призывами к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    В пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    @ Oliver Zimmermann/imago/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    28 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

    Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

    Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

    Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

    Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

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    29 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Полиция Германии задержала подозреваемого в умышленном наезде на толпу

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Ганновера задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге в Нижней Саксонии, в результате которого пострадали пять человек.

    Инцидент произошел в ночь на вторник: легковой автомобиль на высокой скорости въехал в пешеходов, после чего водитель скрылся с места происшествия, бросив поврежденную машину. В результате наезда пострадали пять человек, передает РИА «Новости».

    «Задержанный находится под серьезным подозрением в том, что именно он управлял автомобилем, целенаправленно совершив наезд на нескольких человек», – говорится в совместном заявлении полиции Ганновера и прокуратуры.

    Подозреваемого задержали в день совершения преступления, сопротивления полиции он не оказал. Прокуратура инкриминирует мужчине покушение на убийство пяти человек, при этом версию теракта правоохранители исключают: по их данным, инцидент связан с конфликтом внутри местных враждующих кланов.

    В заявлении также уточняется, что ранее распространенная информация о задержании после наезда трех человек оказалась ошибочной и была вызвана внутренним сбоем при передаче данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что полиция Ганновера задержала трех человек, предположительно связанных с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии.

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    30 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    На стройплощадке оборонного концерна Rheinmetall в Германии загорелась техника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы федеральной земли Гессен расследуют возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall неподалеку от аэропорта Кассель.

    В ночь на пятницу на территории промышленного парка в западной части Германии произошло возгорание трех единиц строительной техники, а также повреждение находившихся рядом машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление полиции Северного Гессена.

    На основании предварительных данных полиция квалифицировала произошедшее как поджог, на месте инцидента работают криминалисты. Возводящийся неподалеку от аэропорта Кассель объект предназначен для предприятий оборонно-промышленного комплекса ФРГ.

    Строительная площадка принадлежит оборонному концерну Rheinmetall, пишет DPA. Компания намеревалась разместить на этой территории логистический и учебный комплекс, а также центр испытаний беспилотных летательных аппаратов. В августе совместно с правительством федеральной земли Гессен было объявлено о планах вложить в проект более 260 млн евро.

    Концерн является одним из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружений. Как ранее отмечала Financial Times, Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров роста глобальной нестабильности на фоне поставок Германией танков, боевых машин пехоты и артиллерийских боеприпасов на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    На прошлой неделе неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала машиностроительной компании в Лейпциге.

    В августе государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщил о задержании предполагаемых виновников пожара на объекте оборонного предприятия в Таллине.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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