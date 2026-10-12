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Новые правила ЕС сократили приток беженцев с Украины в шесть раз
Евростат: Месячный приток беженцев с Украины в страны ЕС упал на 83,5%
Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем после ужесточения правил ЕС.
«На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 млн граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%», – передает РИА «Новости» сообщение Евростата.
Месяцем ранее число обладателей временной защиты увеличилось на 19 945 человек. Таким образом, месячный прирост сократился примерно в шесть раз. Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу дополнительных требований ЕС, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине.
Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой зафиксировано в Польше, Финляндии и Франции. Крупнейшими странами размещения остаются Германия, Польша и Чехия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца.
В прошлом месяце Служба внешней разведки России сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинцев.
В Польше ранее заявили о массовом отъезде украинских беженцев.