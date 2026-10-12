Новые правила ЕС сократили приток беженцев с Украины в шесть раз

Евростат: Месячный приток беженцев с Украины в страны ЕС упал на 83,5%

Tекст: Мария Иванова

«На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 млн граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%», – передает РИА «Новости» сообщение Евростата.

Месяцем ранее число обладателей временной защиты увеличилось на 19 945 человек. Таким образом, месячный прирост сократился примерно в шесть раз. Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу дополнительных требований ЕС, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине.

Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой зафиксировано в Польше, Финляндии и Франции. Крупнейшими странами размещения остаются Германия, Польша и Чехия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца.

В прошлом месяце Служба внешней разведки России сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинцев.

В Польше ранее заявили о массовом отъезде украинских беженцев.