МО Нидерландов: Граждан Европы необходимо убеждать в пользе помощи Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я вижу повсюду в Европе и определенно в нашей части Европы недостаток поддержки Украины со стороны населения. И очень важно сохранять эту поддержку», – заявила Йешильгёз-Зегериус на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

По словам министра обороны, европейские власти обязаны разъяснять гражданам пользу от сотрудничества с Украиной. Она подчеркнула, что помощь Киеву способствует наращиванию производственных оборотов в оборонной промышленности и позволяет использовать украинский боевой опыт для нужд собственных вооруженных сил.

Спад энтузиазма европейцев подтверждают и данные опросов. В начале октября издание Politico со ссылкой на внутренние опросы Североатлантического альянса сообщило о снижении доли сторонников поддержки Украины среди граждан стран НАТО с 59% в 2025 году до 55% весной 2026 года. При этом наименее популярной формой помощи оказались поставки вооружений. Настроения граждан объясняются ростом стоимости жизни и конкуренцией оборонных расходов с социальными программами, что усиливает позиции политических сил, выступающих против финансирования Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киев получил втрое меньше ожидавшейся международной помощи.

До этого большая часть заявленной ФРГ поддержки осталась внутри страны.

Ранее Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине.