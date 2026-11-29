На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.10 комментариев
Самолет-разведчик вылетел из Румынии для патрулирования над Черным морем
Самолет для спецмиссий из Румынии начал патрулировать Черное море
Самолет Beech King Air 350ER, предназначенный для разведывательных и других специальных миссий, вылетел из Румынии и проводит патрулирование над акваторией Черного моря.
Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану около 8:40 мск, сообщает РИА «Новости». Примерно в 8:50 мск борт вошел в воздушное пространство над Черным морем и по состоянию на 9:30 мск продолжает полет над его водами.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе, который называет свои действия «сдерживанием российской агрессии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолет Beech King Air 350ER начал патрулировать Черное море.
В тот же день американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.
Во вторник американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II патрулировал границу России у Калининградской области.