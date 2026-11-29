Самолет для спецмиссий из Румынии начал патрулировать Черное море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану около 8:40 мск, сообщает РИА «Новости». Примерно в 8:50 мск борт вошел в воздушное пространство над Черным морем и по состоянию на 9:30 мск продолжает полет над его водами.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе, который называет свои действия «сдерживанием российской агрессии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолет Beech King Air 350ER начал патрулировать Черное море.

В тот же день американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.

Во вторник американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II патрулировал границу России у Калининградской области.