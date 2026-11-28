Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Самолет-разведчик НАТО начал патрулировать Черное море
Вылетевший из Румынии самолет НАТО начал патрулирование над Черным морем
Самолет Beech King Air 350ER, используемый странами НАТО для спецмиссий и разведки, вылетел из Румынии и проводит патрулирование над акваторией Черного моря.
Борт поднялся в воздух из международного аэропорта Констанцы имени Михаила Когэлничану и направился на юго-восток. Около 11:05 мск самолет вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря, где и продолжает полет, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование недалеко от границ Калининградской области.
Во вторник разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen ВВС Швеции совершил полет над Балтийским морем вблизи границ стран Балтии.
В понедельник самолет дальней радиолокационной разведки НАТО Boeing E-3A Sentry совершал полет над Польшей около украинской границы.