Народный фронт доставил в ДНР более 863 т гуманитарной помощи

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Поддержка защитников Отечества и мирных граждан остается главным направлением работы. За год совершено более 1 тыс. поездок на передовую, передано 83 единицы транспорта и свыше 863 т гуманитарной помощи», – говорится в сообщении движения, передает ТАСС.

Жители освобожденных территорий получили свыше 15 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, а также 45 генераторов.

На фоне ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре представители Народного фронта предложили открыть пункты обогрева при восьми храмах в Донецке, Горловке и Мариуполе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство угля и энергетики ДНР сообщило о временных отключениях электроэнергии из-за недостатка мощности.

В октябре украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру республики.

Ранее волонтеры подготовили тысячи продуктовых наборов для жителей новых регионов.