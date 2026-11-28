Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Народный фронт передал в зону боевых действий в ДНР более 863 т помощи
Народный фронт доставил в ДНР более 863 т гуманитарной помощи
С начала 2026 года представители Народного фронта привезли в зону боевых действий в Донецкой народной республике более 863 т гуманитарной помощи и 83 автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального исполкома движения.
«Поддержка защитников Отечества и мирных граждан остается главным направлением работы. За год совершено более 1 тыс. поездок на передовую, передано 83 единицы транспорта и свыше 863 т гуманитарной помощи», – говорится в сообщении движения, передает ТАСС.
Жители освобожденных территорий получили свыше 15 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, а также 45 генераторов.
На фоне ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре представители Народного фронта предложили открыть пункты обогрева при восьми храмах в Донецке, Горловке и Мариуполе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство угля и энергетики ДНР сообщило о временных отключениях электроэнергии из-за недостатка мощности.
В октябре украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру республики.
Ранее волонтеры подготовили тысячи продуктовых наборов для жителей новых регионов.