Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Биолог назвал гараж и балкон лучшими местами для хранения живой елки
Биолог посоветовал хранить живую новогоднюю елку на балконе или в гараже
Биолог Дмитрий Сафонов посоветовал хранить живую новогоднюю елку до установки в комнате на балконе или в гараже, погрузив ее ствол в ведро с влажным песком.
«Идеальным местом для хранения ели до праздника является балкон или гараж, где поддерживается температура от нуля до плюс пяти градусов», – приводит слова Дмитрия Сафонова РИА «Новости».
В таких условиях дерево находится в спящем состоянии, меньше теряет влагу и дольше остается свежим. При сильном морозе ель не стоит оставлять на улице, чтобы она не подмерзла. В этом случае дерево необходимо перенести в прохладное помещение, например в коридор, избегая теплых комнат и размещения рядом с обогревателями.
Сафонов отметил, что особое внимание нужно уделить стволу ели. Специалист добавил, что по мере необходимости воду или песок следует увлажнять, что позволит сохранить хвою и свежесть дерева до праздника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба Московской Федерации профсоюзов объявила даты проведения главной новогодней елки страны в Кремле.
В понедельник пресс-служба управления делами президента сообщила о доставке главной елки России на Соборную площадь 9 декабря.
В начале ноября биолог Дмитрий Сафонов предупредил об опасности искусственных новогодних елей для аллергиков.