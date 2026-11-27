При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Организаторы объявили даты проведения главной новогодней елки страны в Кремле
Организаторы определили даты проведения главной новогодней елки в Кремле
Главная новогодняя елка страны пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца с 25 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов.
Ожидается, что за время праздников представление «Волшебный сундук сказок» посетят свыше 200 тыс. зрителей. Гости отправятся в путешествие по сказкам разных регионов России для спасения любимых персонажей книг, передает РИА «Новости».
Особыми гостями кремлевской елки станут дети участников спецоперации, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Для слабослышащих детей организуют отдельный сеанс с сурдопереводом.
«Главная елка страны – это новогодний праздник, который московские профсоюзы проводят более 70 лет», – отметила заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Наталья Свиридова.
Она добавила, что над спектаклем трудились свыше 500 специалистов, среди которых сценаристы, режиссеры, артисты и хореографы. Для постановки было создано более 200 красочных костюмов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-служба управления делами президента сообщила о доставке главной новогодней елки страны в Кремль 9 декабря.
Ранее для установки на Соборной площади в подмосковном Клину выбрали 95-летнюю ель.