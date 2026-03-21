Tекст: Денис Тельманов

Как передает БелТА, Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп во время общения с журналистами после переговоров с американской делегацией. По его словам, первая леди США передала ему список украинских детей, которые, как отмечается, могли затеряться на территории России в результате войны на Украине.

Лукашенко рассказал: «Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны в Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание».

Президент Беларуси согласился выполнить просьбу, но подчеркнул, что не будет специально уговаривать российского лидера. Он отметил, что если Мелания Трамп просит, то он доведет эту информацию до Владимира Путина, однако не будет бороться за этот вопрос, так как не уверен в достоверности списка и существовании самих детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат озвучила данные о потерях среди несовершеннолетних с 2014 года. Мария Захарова рассказала о случаях убийств мирных жителей, включая детей и пожилых, со стороны украинских военных. Захарова назвала заявления Киева о якобы украденных Россией украинских детях «гастролями сумасшедшего дома».