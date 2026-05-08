Продажи подержанных авто в России выросли в апреле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле увеличились на 12% по сравнению с мартом, передает РИА «Новости». Рост зафиксирован во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке – 5%, в Сибирском федеральном округе – 8%, на Урале – 9%, на Юге – 7%, в Центральном и Приволжском округах – 29% и 23% соответственно.

В пресс-службе автомобильного портала «Дром» сообщили, что спрос на отдельные модели, такие как Kia Sportage, Hyundai Creta, Audi A6, Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Golf и Chevrolet Lacetti, вырос на 23–25%. Доля продаж бюджетных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей составила 69%, а в сегменте от одного до полутора миллионов рублей – увеличилась до 17%.

Самыми дорогими автомобилями, проданными в апреле, стали Ferrari Purosangue 2025 года за 71 млн рублей, Rolls-Royce Cullinan 2021 года за 40 млн рублей и Mercedes-Benz G-Class 2025 года за 32,9 млн рублей.

В пресс-службе отметили: «Среди всех брендов в апреле больше всего продажи выросли у корейских моделей – на 18%. Неизменными лидерами остались Hyundai Solaris и Kia Rio. На третье место поднялась Kia Sportage – плюс 25%».

Спрос на европейские и американские автомобили увеличился на 17%, на немецкие и китайские – на 14%, российские – на 13%, японские – на 8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые четыре месяца текущего года продажи японских иномарок Toyota в стране выросли почти вдвое.