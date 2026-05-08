Учителям разрешили не участвовать в ЕГЭ по уважительным причинам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учителя могут отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только по уважительным причинам, передает ТАСС. Рекомендации по этому поводу были выпущены Минпросвещения, Рособрнадзором и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.

В документе говорится: «Педагогические работники образовательных организаций вправе отказаться от участия в проведении ГИА при наличии уважительных причин». К таким обстоятельствам отнесены проблемы со здоровьем, подтвержденные медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, а также наличие у женщины детей до трёх лет.

Кроме того, уважительной причиной отказа считается смерть близкого родственника. Все перечисленные ситуации должны быть подтверждены соответствующими документами, чтобы учитель был освобожден от участия в экзаменах.

