Учителям разрешили не участвовать в ЕГЭ по уважительным причинам
Учителя имеют право отказаться от участия в проведении Государственной итоговой аттестации – ЕГЭ и ОГЭ – только по уважительным причинам, среди них проблемы со здоровьем или смерть близкого родственника, следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В документе говорится: «Педагогические работники образовательных организаций вправе отказаться от участия в проведении ГИА при наличии уважительных причин». К таким обстоятельствам отнесены проблемы со здоровьем, подтвержденные медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, а также наличие у женщины детей до трёх лет.
Кроме того, уважительной причиной отказа считается смерть близкого родственника. Все перечисленные ситуации должны быть подтверждены соответствующими документами, чтобы учитель был освобожден от участия в экзаменах.
