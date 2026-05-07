Семенович назвала себя достоянием России и угрозой нацбезопасности Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Был смешной мем*, что я – достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я – достояние России, а значит – и угроза для Украины», – сказала Семенович в интервью РИА «Новости».

Артистка также подчеркнула, что введенные против нее санкции совершенно не отразились на ее повседневной жизни. По словам исполнительницы, она продолжает жить, работать, путешествовать и отдыхать в своей стране, не обращая внимания на ограничения со стороны других государств.

После начала спецоперации певица активно поддержала действия российских властей. Семенович неоднократно посещала зону проведения СВО, включая Луганск и Донецк, для поддержки военнослужащих.

В 2022 году Украина внесла артистку в список лиц, угрожающих национальной безопасности, а позже Киев и Рига ввели против нее персональные санкции, запретив выступления и ведение бизнеса.

