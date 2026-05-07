Президент Лаоса решил принять участие в праздновании Дня Победы в России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Vientiane Times со ссылкой на МИД страны, Сисулит возглавит делегацию своей страны и примет участие в праздновании 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

В министерстве иностранных дел Лаоса подчеркнули, что этот визит является отражением прочных и развивающихся отношений между Москвой и Вьентьяном. Там также отметили, что между странами давно налажено сотрудничество в таких сферах, как образование, оборона и торговля, а лидеры регулярно встречаются для укрепления стратегического партнерства.

По информации Vientiane Times, визит президента Лаоса даст возможность провести переговоры на высоком уровне по вопросам дальнейшего углубления двусторонних связей и развития партнерства в приоритетных областях.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой ко встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.

В марте этого года Тхонглун Сисулит был переизбран на должность президента Лаоса на пять лет. С 2021 года он занимает этот пост, а в январе был также избран на второй срок генеральным секретарем Центрального комитета правящей Народно-революционной партии Лаоса. По конституции страны, генеральный секретарь ЦК одновременно исполняет обязанности президента республики.