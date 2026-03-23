Парламент Лаоса переизбрал Сисулита президентом страны на пять лет
Новый состав высшего государственного руководства Лаоса избран в понедельник на первой сессии Национального собрания (однопалатного парламента) 10-го созыва Лаосской Народно-демократической республики (ЛНДР). На должность президента ЛНДР на следующие пять лет переизбран Тхонглун Сисулит, занимающий этот пост с 2021 года.
Сисулит занимает пост президента с 2021 года. По конституции Лаоса, президентом становится генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса. В январе 2026 года Сисулит был вновь избран на эту должность на 12-м съезде партии.
Тхонглун Сисулит получил образование в СССР: он окончил филологический факультет Герценовского университета в Ленинграде в 1978 году, а в 1984 году защитил докторскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В Лаосе он преподавал русский язык, а затем занял ряд ключевых постов в правительстве республики.
За свою карьеру Сисулит возглавлял Госплан, был министром труда и соцобеспечения, министром иностранных дел, вице-премьером, а с 2016 по 2021 годы занимал пост премьер-министра страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Лаоса Тхонглуна Сисулита для переговоров о развитии двустороннего сотрудничества. Во время этой встречи российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. В декабре 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского за вклад в развитие двусторонних отношений.