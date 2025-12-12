Tекст: Дмитрий Зубарев

Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса во время торжественной церемонии в Вьентьяне, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении в октябре, подчеркнув заслуги Тхонглуна Сисулита в развитии двусторонних отношений.

Шойгу заявил при вручении: «По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина имею честь выполнить почетную миссию и вручить Вам орден Александра Невского. Хочу заверить Вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества».

Также Шойгу отметил, что жизнь Сисулита со студенческих лет была тесно связана с Россией, что позволило ему сохранять и укреплять дружбу между двумя странами на протяжении многих лет.

Президент Лаоса в ответ заверил, что страна продолжит оставаться надежным другом России и стремиться к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Шойгу прибыл в Лаос для проведения переговоров. Министр обороны России заявил о единстве позиций России и Лаоса по вопросу украинского кризиса. Шойгу также выразил благодарность Лаосу за поддержку участников спецоперации на Украине.