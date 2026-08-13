Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты

Tекст: Катерина Туманова

Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте «The Katie Miller Podcast» рассекретил некоторые свои гастрономические предпочтения. Транскрипт интервью представлен на сайте Госдепартамента США.

По словам ведущей интервью, вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Рубио сладкоежка, что, предположила она, не позволило ему принять диету Кеннеди-младшего из мяса и ферментированных овощей.

«Нет. Нет, это безумная диета. Это… это диета, которая состоит из квашеной капусты и мяса. Вы же понимаете, что это нежизнеспособно. Вы не можете просто так... <...> Можете себе представить, ему приходится возить с собой контейнеры с квашеной капустой?» – ответил Рубио.

Он изумился, что министр здравоохранения это делает и заверил, что сам «путешествовать по миру с холодильником, полным квашеной капусты», не собирается.

«Это нелепо. Я не могу этого сделать. Это нецелесообразно», – подчеркнул госсекретарь США.

Однако в беседу включилась его супруга Джанетт и раскрыла тайную гастрономическую страсть мужа – Рубио обожает мучные полуфабрикаты – мини-пироги Pop-Tarts.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду. В мае СМИ сообщали, что госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро. До этого Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.