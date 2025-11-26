У пресс-секретаря Трампа нашли родственницу-нелегалку

Tекст: Алексей Дегтярев

Дальняя родственница Кэролайн Ливитт задержана американскими силовиками, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Источники телеканала пояснили, что речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая признана нелегальной мигранткой из Бразилии, ее виза просрочена с 1999 года.

Министерство внутренней безопасности США назвало ее причастной к нарушению законов о пребывании в стране. В начале ноября Феррейра была задержана в Массачусетсе по подозрению в нанесении побоев и помещена в центр ICE в Луизиане.

Источники указали, что племянник Кэролайн Ливитт, которого касается семейное родство, с самого детства проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Ливитт отказалась от комментариев касательно ситуации с родственницей.

Летом Трамп поручал федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

По данным прессы, с начала 2025 года США депортировали более 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.