    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России
    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды
    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    Задан уровень общероссийской гражданской идентичности
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    ЕС начал разрабатывать новый экстренный план кредита для Украины
    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС
    Поставки боеприпасов Украине столкнулись с значительными задержками
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    26 ноября 2025, 10:08 • Новости дня

    У пресс-секретаря Трампа нашли родственницу-нелегалку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США сотрудники иммиграционного контроля задержали Бруну Каролину Феррейру, связанную семейными узами с пресс-секретарем президента страны Дональда Трампа Кэролайн Ливитт.

    Дальняя родственница Кэролайн Ливитт задержана американскими силовиками, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Источники телеканала пояснили, что речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая признана нелегальной мигранткой из Бразилии, ее виза просрочена с 1999 года.

    Министерство внутренней безопасности США назвало ее причастной к нарушению законов о пребывании в стране. В начале ноября Феррейра была задержана в Массачусетсе по подозрению в нанесении побоев и помещена в центр ICE в Луизиане.

    Источники указали, что племянник Кэролайн Ливитт, которого касается семейное родство, с самого детства проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Ливитт отказалась от комментариев касательно ситуации с родственницей.

    Летом Трамп поручал федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    По данным прессы, с начала 2025 года США депортировали более 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории

    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине

    СВР: Британия решила дискредитировать Трампа ради сохранения доходов с Украины

    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить его инициатив в разрешении конфликта на Украине, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Лондон стремится помешать возможным миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа, следуе из сообщения СВР. В разведке считают, что британские власти опасаются прекращения доходов от конфликта на Украине и собираются препятствовать действиям Трампа по урегулированию ситуации.

    В СВР отмечают: британцы подготовили «страховочный вариант», чтобы «сбить его настрой» и дискредитировать, если он будет активно продвигать мирные инициативы. Для этого запланировано возрождение давно опровергнутых инсинуаций, включая фейковые «досье» бывшего сотрудника спецслужб Кристофера Стила с обвинениями в связях Трампа и его семьи с советскими и российскими ведомствами.

    «Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые инсинуации», – отметили в СВР.

    СВР уверена, что доходы от поставок вооружений стране спасают британскую экономику от банкротства. По ее данным, ключевые компании ВПК, включая BAE Systems и Thales UK, заключили многомиллиардные контракты, и ожидаемый доход от продажи беспилотников превышает 6 млрд долларов. В планах Лондона – увеличивать поставки дронов за счет финансовой поддержки со стороны ЕС.

    Британия, Франция и Германия отвергли предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине и предложили свой план, который назвали нереализуемым.

    СВР сообщила, что европейские эксперты предупреждают о надвигающемся крахе западного проекта «анти-Россия» на Украине.

    Власти Британии заняли первую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    26 ноября 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    «Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что не устанавливает для себя строгого дедлайна для достижения соглашения. Отвечая на вопрос о ранее упоминавшейся дате 27 ноября как о дедлайне для Киева принять условия сделки, он пояснил, что, по его информации, Киев намерен принять решение в ближайшее время.

    Американский лидер добавил, что Европа обязательно примет участие в будущих гарантиях безопасности по украинскому урегулированию. Он заявил, что «Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом при условии участия европейских представителей. Министр армии США Дэниел Дрисколл должен приехать в Киев на этой неделе. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что подготовка встречи между Зеленским и Трампом будет вестись основательно и оперативно.

    25 ноября 2025, 22:42 • Новости дня
    Зеленский потребовал присутствия европейцев на встрече с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    «Я готов встретиться с президентом Трампом – есть деликатные вопросы для обсуждения. Но со мной на переговорах должны быть европейские партнеры», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Он также заявил, что переговоры с Соединенными Штатами Америки в Женеве в прошедшие выходные показали «хороший результат». По его словам, украинская и американская команды разработали рамочный документ, который сейчас обсуждается сторонами. Зеленский выразил готовность работать над этими договоренностями в тесной связке с США и участием Трампа, а также вместе с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает на организацию визита Зеленского в США для обсуждения мирного плана с  Трампом уже в ноябре. Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака пишет, что Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее, предположительно в День благодарения, 27 ноября. Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Трампом из-за визита.

    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    25 ноября 2025, 21:18 • Новости дня
    Трамп заявил о скором достижении сделки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Он отметил, что завершение процесса может быть не таким простым, как хотелось бы, но выразил уверенность в скором достижении соглашения, передает ТАСС.

    «Это нелегко. Но я думаю, что нам это удастся», – сказал американский лидер, комментируя ход переговоров. По словам Трампа, стороны «очень близки к сделке», ее итог станет известен в ближайшее время.

    Трамп также признался, что ожидал более быстрого разрешения ситуации. Это заявление прозвучало в ходе традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме перед Днем благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

    Ранее Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    26 ноября 2025, 01:28 • Новости дня
    Стратегия нацполитики признала угрозой несвойственную региону концентрацию мигрантов

    Стратегия нацполитики: Несвойственная концентрация мигрантов создает угрозу

    Tекст: Антон Антонов

    Несвойственная региону концентрация этнических общностей на отдельных территориях, возникшая в результате миграционных процессов, названа угрозой в Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года.

    «На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ:… к) формирование на отдельных территориях несвойственных им мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Среди приоритетов государственной национальной политики названы противодействие неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Особое внимание уделяется профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве, недопущению дискриминации и соблюдению принципа равенства.

    Также стратегия предполагает укрепление российской гражданской идентичности, основанной на традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях, а также сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны. В рамках реализации документа запланированы просветительские инициативы для предупреждения сепаратизма и радикализма.

    Документом установлены целевые показатели к 2036 году: не менее 85% граждан России должны положительно оценивать межнациональные отношения, а минимум 90% россиян – отмечать отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку.

    Отдельно подчеркивается, что размывание культурно-исторических ценностей рассматривается как угроза национальной безопасности. Вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества России, следует из Стратегии. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений, сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    25 ноября 2025, 20:24 • Новости дня
    Ермак сообщил о планах Зеленского встретиться с Трампом «как можно скорее»

    Axios: Ермак сообщил о планах Зеленского встретиться с Трампом «как можно скорее»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как можно скорее, предположительно в День благодарения, 27 ноября, пишет Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    По данным Axios, на следующей неделе Трамп планирует покинуть Вашингтон вечером во вторник и провести праздники в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде до воскресенья, передает ТАСС.

    Ермак отметил, что встреча во время праздников приобрела бы значимый символический характер. «Я надеюсь, что визит Зеленского состоится как можно скорее, потому что… это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению войны», – заявил он.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о планах встречи Трампа и Зеленского до конца ноября.

    Газета Financial Times писала, что близкие советники Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с Трампом и осложнит переговоры по мирному плану.

    Издание Politico сообщало, что Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

    25 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, а Дрисколлу – с украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Также Трамп сообщил, что в это же время министр армии США Дэн Дрисколл проведет «встречу с украинцами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство американским планом и потребовали внести изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия, на которые Украина не согласится. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить план с Трампом, но настоял на присутствии представителей Европы.


    25 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Стороны конфликта в Судане отвергли мирный план США

    Стороны конфликта в Судане не приняли мирный план США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    Ни Силы быстрого реагирования, ни суданская армия не одобрили предложенный США проект мирного соглашения, передает ТАСС. Об этом сообщил старший советник президента США по Африке Массад Булос в ходе пресс-конференции в Абу-Даби.

    По его словам, обе стороны пока не готовы подписать предложенный документ, хотя в целом встретили американскую инициативу положительно. Булос отметил, что Вашингтон сейчас активно взаимодействует с конфликтующими сторонами, рассчитывая на их согласие по тексту соглашения.

    Советник добавил, что суданская армия выдвинула ряд условий, а США настаивают именно на первоначальной редакции соглашения. Также Булос пояснил, что президент Дональд Трамп считает разрешение суданского кризиса одним из своих внешнеполитических приоритетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия перевела посольство из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений.

    Украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне СБР Судана, понесли значительные потери на западе страны.

    В октябре более 50 человек погибли в Судане в результате массовой «резни» за власть.

    25 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    В США запустили «Миссию Генезис» для научных прорывов

    CBS: Трамп запустил «Миссию Генезис» для научных прорывов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом объявил о старте крупной программы с целью ускорить научные исследования при помощи искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, сообщил канал CBS News.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании «Миссии Генезис», передает канал «360» со ссылкой на CBS News.

    Инициатива направлена на использование искусственного интеллекта для масштабного анализа научных данных с целью ускорения открытий в различных сферах. Телеканал сравнил этот проект с Манхэттенским проектом, который способствовал созданию атомной бомбы в США.

    Цель программы заключается в интеграции суперкомпьютеров, федеральных научных баз данных и исследовательских центров на единой платформе на основе искусственного интеллекта. В числе приоритетных направлений выделяются энергетика, инженерия, здравоохранение, а также ядерный синтез и производство полупроводников.

    Трамп поручил Министерству энергетики взять на себя разработку и реализацию платформы, предусматривающей координацию усилий федеральных организаций, университетов и частных компаний в рамках миссии.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта в масштабах всей страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей.

    25 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Бессент: США и Китай всегда будут соперничать между собой

    Американский министр Бессент: США и Китай всегда будут соперниками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что отношения между Китаем и США основываются на постоянном соперничестве, что считается естественным процессом для Вашингтона.

    Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент во время эфира телеканала CNBC заявил, что между США и Китаем всегда будет сохраняться соперничество, передает ТАСС. Бессент отметил, что для Вашингтона такое состояние является естественным порядком вещей, а прочные отношения и лидерство президента США Дональда Трампа помогли снизить напряженность между двумя странами. Бессент добавил, что взаимодействие Вашингтона и Пекина всегда будет строиться на основе соперничества.

    Он также заявил, что позиция США по Тайваню остается неизменной даже после недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам министра, при этом обе страны сходятся во мнении о необходимости добиваться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет его с государственным визитом в Китае в апреле, а затем сам посетит Вашингтон. Стороны провели телефонный разговор в понедельник.

    Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и США в целом остались стабильными и улучшились после встречи в Пусане 30 октября.

    Председатель КНР также подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю – ключевая часть международного порядка, установленного после войны.

    26 ноября 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп: Кушнер может поехать с Уиткоффом на встречу с Путиным на следующей неделе
    Трамп: Кушнер может поехать с Уиткоффом на встречу с Путиным на следующей неделе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    «Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп назвал Кушнера «умным парнем». По словам Трампа, «они собираются встретиться с президентом Путиным», вероятно, «на следующей неделе в Москве».

    По его словам, Россия назначила дату для встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в Киев ожидается визит министра армии США Дэниела Дрисколла. Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    26 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о скором визите Дрисколла в Киев

    Tекст: Антон Антонов

    На этой неделе в Киев ожидается визит министра армии США Дэниела Дрисколла, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Ермак заявил, что провел телефонные переговоры с Дрисколлом. «Как было определено президентом Трампом, мы ожидаем министра армии в Киеве на этой неделе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ермак сообщил, что Киев собирается «как можно скорее» договориться о мерах, которые требуются для завершения конфликта на Украине. Глава офиса Зеленского подчеркнул, что предстоящая встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом будет подготовлена «основательно и оперативно». Он не раскрыл дополнительные детали о возможной встрече двух лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а Дрисколл проведет встречу с украинцами. Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после окончательного согласования или выхода на финальную стадию соглашения о завершении боевых действий на Украине.

