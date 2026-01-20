Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».
Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.
В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.
Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.