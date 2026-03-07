Синоптики назвали день начала метеорологической весны в Москве

Синоптик Тишковец: Метеорологическая весна наступит в Москве с 10 марта

Tекст: Мария Иванова

Наступление климатической весны прогнозируется с 10 марта, когда столбики термометров закрепятся на положительных отметках, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил: «Начало метеорологической весны ожидается в Московском регионе со вторника, среднесуточная температура, вероятно, будет положительной».

В субботу погоду определит теплый сектор циклона, воздух прогреется до трех градусов тепла. Воскресенье пройдет под влиянием антициклона с прояснениями, однако к вечеру возможен небольшой снег из-за атмосферного фронта. В начале новой рабочей недели температура поднимется до шести градусов выше нуля.

Установление плюсовых значений ускорит таяние сугробов, высота которых на главной метеостанции ВДНХ сейчас достигает 47 см. Ожидается, что к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 см.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил о рекордной высоте сугробов в 84 сантиметра на метеостанции МГУ. Синоптик прогнозировал потепление с ледяными дождями в столичном регионе.