Синоптики назвали день начала метеорологической весны в Москве
Синоптик Тишковец: Метеорологическая весна наступит в Москве с 10 марта
Жителей столичного региона ожидает потепление и переход среднесуточной температуры через ноль градусов уже в начале следующей недели.
Наступление климатической весны прогнозируется с 10 марта, когда столбики термометров закрепятся на положительных отметках, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Эксперт отметил: «Начало метеорологической весны ожидается в Московском регионе со вторника, среднесуточная температура, вероятно, будет положительной».
В субботу погоду определит теплый сектор циклона, воздух прогреется до трех градусов тепла. Воскресенье пройдет под влиянием антициклона с прояснениями, однако к вечеру возможен небольшой снег из-за атмосферного фронта. В начале новой рабочей недели температура поднимется до шести градусов выше нуля.
Установление плюсовых значений ускорит таяние сугробов, высота которых на главной метеостанции ВДНХ сейчас достигает 47 см. Ожидается, что к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 см.
