Синоптик сообщил о потеплении в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о потеплении в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Потепление ожидается в Москве во вторник, температура воздуха поднимется до плюс трех градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближайшая ночь станет самой морозной в этом сезоне – в столице температура опустится до минус семи – минус 10, в Подмосковье возможно похолодание до минус двенадцати.

Днем в понедельник, с приближением теплого фронта, ожидается облачность и небольшой снег, снежный покров сохранится на уровне трех сантиметров, температура будет в пределах климатической нормы – от минус трех до минус шести. В ночь на вторник вновь предвидится прояснение, ожидается до минус четырех – минус семи в городе и до минус одиннадцати по области.

Во вторник днем над столицей пройдет теплая фронтальная система: погода станет пасмурной, ожидаются снегопады, местами ледяной дождь, температура поднимется от минус двух до плюс трех. В ночь на среду возможна морось и адвективные туманы с ухудшением видимости, воздух прогреется до ноля – плюс трех, а днем до плюс четырех.

В четверг ночью возможен небольшой мокрый снег и температура от минус одного до плюс двух, днем пройдет холодный фронт с очередными снегопадами, термометры покажут от ноля до плюс трех. В пятницу ночью при прояснении температура понизится до ноля – минус трех, днем ожидается кратковременный снег и около нуля.

В ночь на субботу температура опустится до минус одного – минус четырех, местами продолжатся осадки. В выходные днем возможен слабый плюс, при этом снежный покров начнет подтаивать, однако полностью исчезать не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снежный покров, сформировавшийся после недавнего снегопада в Московском регионе, не сохранится до Нового года.