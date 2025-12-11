Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»

Tекст: Елизавета Шишкова

Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».

По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США.

Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.