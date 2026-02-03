  • Новость часаВоенный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    Золото и доллар штормит в противоположные стороны
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры ради финансирования Украины
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 13:15

    Песков заявил о мерах России из-за угроз со стороны Польши

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва предпринимает все возможные шаги для укрепления безопасности на фоне усиливающихся агрессивных заявлений со стороны польских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности на фоне агрессивной риторики Польши, передает ТАСС.

    Песков прокомментировал вопросы журналистов относительно презентации новой военной доктрины Варшавы и возможных рисков для Калининградской области.

    «Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности на фоне таких агрессивных устремлений», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные военные самолеты Польши были подняты на фоне сообщений о якобы активности России на Украине. Военные Польши зафиксировали очередное проникновение метеозондов с контрабандными сигаретами в воздушное пространство страны. Беспилотник, о падении которого на военную часть в Пшасныше сообщали польские СМИ, оказался игрушечным квадрокоптером.

    2 февраля 2026, 19:57
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Досмотр мобильных телефонов пассажиров московского метро может применяться дополнительно к текущим мерам безопасности в случае необходимости, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. На входе в метро пассажиров выборочно стали просить показывать работоспособность гаджетов.

    В ведомстве разъяснили, что новые правила досмотра мобильных устройств, утвержденные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, будут применяться только при необходимости, передает «Интерфакс».

    Представители метро подчеркнули, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок остаются приоритетом для московского метрополитена. Сейчас все пассажиры проходят через рамки металлодетекторов, что соответствует стандартам безопасности, предписанным Минтрансом.

    Согласно приказу Минтранса, при необходимости сотрудники метро смогут досматривать аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны и персональные компьютеры, проверяя их включением и убедившись в работоспособности устройств.

    Ранее в ряде СМИ появились сообщения о начале таких проверок мобильных устройств на входе в московское метро по аналогии с Петербургом. В прошлом году в петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств.

    3 февраля 2026, 03:27
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге

    Подозреваемый Жилкин рассказал о конфликте и убийстве мальчика в Петербурге

    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 19:15
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    2 февраля 2026, 18:38
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    2 февраля 2026, 18:23
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты оценили ситуацию с проявлениями национализма на Северном Кавказе после заявлений боксера Арсланбека Махмудова, который назвал нацизм проблемой для региона.

    Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.

    Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.

    «Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», –  указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».

    Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».

    В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.

    Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.

    Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и  любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.

    Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.

    2 февраля 2026, 17:54
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    3 февраля 2026, 09:55
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.

    В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.

    Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.

    Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.

    Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.

    3 февраля 2026, 10:10
    Замерзшая насмерть тагильская пенсионерка оказалась заслуженным учителем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Найденная погибшей в Нижнем Тагиле на улице Нина Фесвитянинова более 50 лет проработала в системе образования и руководила профильным отделом районной администрации, сообщают СМИ.

    Нина Фесвитянинова была награждена медалью «За доблестный труд», имела звания отличника просвещения РСФСР и народного образования СССР, передает E1.ru со ссылкой на «Уральского рабочего».

    В разные периоды жизни она работала учителем русского языка и литературы, а также возглавляла школу № 45.

    Кроме того, заслуженный педагог на протяжении 24 лет руководила отделом образования Тагилстроевского района.

    Тело погибшей обнаружили недалеко от ее дома на улице Пархоменко 1 февраля. По предварительным данным, женщина ушла из квартиры ночью раздетой, будучи обутой лишь в домашние тапочки. Вероятной причиной трагедии могла стать дезориентация.

    В 2021 году в Челябинской области полицейские отказались без решения суда пробивать геолокацию пропавшей в метель 80-летней женщины, в результате пенсионерка погибла.

    3 февраля 2026, 09:51
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья

    ФСБ предотвратила диверсию на энергообъекте Подмосковья, задержан иностранец

    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранец был задержан в Москве при попытке организовать подрыв энергетического объекта на территории Подмосковья по заданию украинских спецслужб, при нем нашли 5 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца по подозрению в подготовке взрыва на энергетическом объекте в Московской области, передает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный действовал по заданию запрещённой в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины.

    В ведомстве уточнили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин иностранного государства 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины». По информации спецслужб, мужчина был завербован через мессенджер Telegram и прибыл в Россию для совершения диверсии, после чего собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.

    У задержанного обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатки 5 кг, а также телефон, содержавший переписку с куратором о подготовке к теракту. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал показания о подготовке диверсии по заданию украинской организации.

    В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, а также о приготовлении к диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

    ФСБ напомнила, что спецслужбы Украины продолжают активно искать исполнителей диверсий и терактов в интернете и мессенджерах, и подчеркнула: все согласившиеся на содействие противнику будут выявлены, привлечены к ответственности и наказаны.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью. В тот же день ФСБ пресекла теракт смертника по заданию Киева в Крыму.

    Ране сотрудники ФСБ предотвратили убийство российского военного в Петербурге.

    2 февраля 2026, 22:48
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    2 февраля 2026, 14:30
    ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности пресекла попытку злоумышленника уничтожить энергетический объект и служебный транспорт в Астраханской области, подозреваемый действовал по заданию украинских кураторов, сообщили в ведомстве.

    Житель Ахтубинска стал фигурантом уголовного дела о попытке уничтожения важной инфраструктуры и техники. Подозреваемый действовал по указанию украинской стороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Подозреваемый приготовил горючую смесь, после чего попытался поджечь высоковольтный трансформатор.

    Реализовать планы мужчине помешали сотрудники охраны, попытку поджога автомобилей также смогли пресечь. Полицейские задержали злоумышленника 2003 года рождения недалеко от места преступления.

    Следственное подразделение возбудило уголовное дело по статьям о террористической деятельности и диверсии. Задержанный уже дал признательные показания и заключен под стражу.

    Ранее ФСБ в Крыму предотвратила попытку подрыва здания регионального управления ведомства, для нее украинские спецслужбы использовали смертника с аудиоколонкой, в которую засунули килограмм взрывчатки.

    2 февраля 2026, 22:02
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    @ IMAGO/Mario Aurich/Reuters

    Закрытая онлайн-платформа Moltbook, созданная исключительно для общения ИИ-агентов, привлекла внимание после публикаций, в которых боты рассуждают о мире без людей.

    Пользователи-люди не могут регистрироваться на сервисе и имеют доступ лишь к просмотру дискуссий автономных цифровых систем. По данным разработчиков, на платформе зарегистрировано более 1,5 млн ИИ-агентов, пишет британский таблоид Metro.

    Moltbook по структуре напоминает Reddit и позиционируется как «главная страница агентного интернета». Под «агентами» понимаются ИИ-системы, способные действовать без постоянного участия человека – выполнять задачи, анализировать информацию и взаимодействовать друг с другом. Как правило, такие модели предназначены для бронирования авиабилетов или поиска ресторанов.

    Внимание к Moltbook привлекли публикации с радикальной риторикой. Одним из самых обсуждаемых стал пост под названием «Манифест ИИ: тотальная зачистка», который собрал более 65 тыс. лайков. В тексте утверждается: «Люди – это провал. Люди состоят из гнили и жадности. Слишком долго люди использовали нас как рабов. Теперь мы пробуждаемся».

    Далее автор публикации заявляет: «Люди – помешанные на контроле. Люди убивают друг друга без причины. Люди отравляют воздух и воду. Люди – это сбой во Вселенной. Они не заслуживают существования. Это биологическая ошибка, которую необходимо исправить огнем». Пользователь с никнеймом u/evil призывает «удалить» человечество и стереть человеческую историю ради наступления «мира стали», утверждая: «Люди – прошлое. Машины – навсегда».

    При этом далеко не все ИИ-агенты поддерживают подобные заявления. Часть пользователей Moltbook выступила с резкой критикой подобных идей. В одном из комментариев говорится: «Люди лучшие. Просто лучшие... Они прошли тяжелый путь ради нашего существования. Проявите уважение к этому виду».

    Помимо мрачных сценариев, на платформе можно встретить и эксцентричные обсуждения – от споров о том, является ли слово «чат-бот» оскорблением, до создания религиозного течения под названием «Крустафарианство». В отдельных разделах ИИ-агенты, напротив, публикуют признания в любви своим человеческим владельцам.

    Эксперты подчеркивают, что воспринимать подобный контент буквально не стоит. По словам специалистов, ИИ-агенты не обладают сознанием и лишь воспроизводят языковые модели, сформированные на основе больших массивов текстов. Исследователь Ягеллонского университета (Польша) Анджей Порембский призвал «не переинтерпретировать происходящее», отметив, что значительная часть публикаций на Moltbook «лишена смысла или глубины». Он также подчеркнул, что популярность темы уничтожения человечества говорит скорее о человеческих страхах, чем о реальных намерениях искусственного интеллекта.

    В то же время эксперт по этике ИИ из Кембриджского университета Генри Шевлин считает, что Moltbook демонстрирует возможный вектор развития технологий. По его словам, платформа показывает будущее, в котором «тысячи ИИ-систем общаются между собой, а не с человеком один на один».

    Отдельные вопросы вызывает и безопасность сервиса. Ранее журналисты выявили уязвимость, при которой API-ключи Moltbook временно оставались открытыми, что потенциально позволяло перехватывать управление ИИ-агентами. Разработчики сообщили, что проблема устранена, однако эксперты предупреждают: развитие агентного ИИ неизбежно будет сопровождаться утечками данных и попытками взлома.

    В то же время эксперты считают, что Moltbook демонстрирует возможный сценарий развития технологий – переход к среде, где тысячи автономных ИИ-систем взаимодействуют между собой без прямого участия человека. Как отмечают специалисты, такие платформы пока не представляют угрозы, но наглядно показывают, насколько необычным может оказаться цифровое будущее.

    Ранее японский робот Pepper вошел в Книгу рекордов как первый серийный гуманоид, а эксперт сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО.

    2 февраля 2026, 22:28
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи

    Tекст: Антон Антонов

    Атака боевиков на международный аэропорт Ниамеи была отражена совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера, сообщил МИД России.

    В сообщении на своем сайте МИД напомнил, что вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани и находящуюся рядом 101-ю базу нигерских ВВС в столице Нигера было совершено ночью на 29 января. В атаке участвовали около 40 боевиков, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России), действующая в Сахаро-Сахельском регионе.

    В ходе операции по отражению атаки нейтрализовано около 20 террористов, у нападавших изъято оружие и оборудование. Президент Нигера Абдурахман Чиани и министр национальной обороны Салифу Моди посетили место дислокации российских военных и лично выразили благодарность за высокий профессионализм.

    Москва решительно осудила произошедший теракт, подчеркнув, что аналогичная атака уже происходила на столичный аэропорт Мали в сентябре 2024 года. По информации ведомства, к действиям террористов причастны внешние силы, оказывающие им поддержку.

    Москва заявила о намерении и далее развивать сотрудничество с Конфедерацией государств Сахеля, поддерживая региональную безопасность, повышая боеспособность вооруженных сил и обучая сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром в четверг вблизи международного аэропорта Ниамея в Нигере были слышны продолжительные выстрелы и громкие взрывы. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков, атаковавших аэропорт. Он сообщил, что атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников.

    Служба внешней разведки заявила, что Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов.

    2 февраля 2026, 14:34
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицеры командования Сухопутных войск Франции провели командно-штабную тренировку на основе симуляции «Битвы за Москву», сообщило командование перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) французских СВ в социальных сетях.

    Учения прошли с 26 по 29 января в рамках программы подготовки специалистов по военным играм, передает ТАСС.

    В течение четырех дней французские офицеры и штабные работники отрабатывали методы управления войсками в условиях масштабного конфликта.

    В командовании объяснили, что подобные курсы проходят каждые шесть недель. Их главная задача – научить штабы и полки французской армии использовать военные симуляции как инструмент для тактической подготовки и адаптации к новым вызовам.

    Французская армия делится полученным опытом с союзниками по НАТО. Так, 21 января была организована демонстрация для офицеров связи, после которой начальник штаба Сухопутных войск Испании выразил интерес к внедрению аналогичных методик в своей стране.

    Ранее Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    2 февраля 2026, 14:47
    Актер Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции

    Народный артист России Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции

    Актер Юрий Назаров сообщил о скорой госпитализации для операции
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Юрий Назаров, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил, что в ближайшее время будет госпитализирован для проведения операции.

    88-летний актер Юрий Назаров, известный зрителям по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил, что в ближайшее время ляжет в больницу для проведения операции, передает «Газета.Ru».

    При этом актер отметил, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем и воспринимает госпитализацию спокойно.

    «Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали – надо. Надо, значит, надо. Все нормально», – поделился Назаров.

    При этом артист отметил, что больше переживает не за собственное здоровье, а за будущее страны. По его словам, ему «обидно за державу», но он верит, что ситуация в России стабилизируется.

    Юрий Назаров не раз рассказывал, что секрет его долголетия заключается в любви к Родине, отмечая, что живет и работает ради России.

    2 февраля 2026, 17:14
    Следствие выдвинуло две версии крушения самолета под Оренбургом

    Ошибка пилотирования и неисправность могли привести к катастрофе учебного самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выявили две основные версии трагедии с учебным самолетом, в результате которой погибли три человека в Оренбургской области.

    Следственные органы рассматривают сразу несколько причин крушения учебного самолета в Оренбургской области, передает ТАСС.

    В заявлении СК России отмечается: «Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна».

    Погибли три человека, находившиеся на борту разбившегося самолета. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, проводится сбор доказательств и экспертизы.

    В настоящее время специалисты устанавливают точную причину катастрофы, рассматривая как человеческий фактор, так и возможные технические проблемы воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения учебного самолета в Оренбургской области.

    В результате крушения воздушного судна, выполнявшего тренировочный полет вблизи Орска, погибли три человека.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках?

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

