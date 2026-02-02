Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Польские военные сообщили о прилетах новых метеозондов из Белоруссии
Военные Польши зафиксировали очередное проникновение в воздушное пространство страны метеозондов с контрабандными сигаретами, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.
Польские военные уже третью ночь подряд фиксируют проникновение метеозондов с контрабандными сигаретами из Белоруссии, об этом сообщает ТАСС.
По словам оперативного командования вооруженных сил Польши, в ночь на второе февраля радиолокационные системы страны обнаружили в небе объекты, похожие на воздушные шары.
«В ночь на 2 февраля 2026 года военные радиолокационные системы Республики Польша зафиксировали проникновение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары», – говорится в сообщении командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Там также уточнили, что в этот раз число подобных инцидентов со стороны Белоруссии уменьшилось по сравнению с предыдущими ночами.
Польские военные подчеркнули, что ситуация не создавала угрозы ни для граждан, ни для полетов авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы потребовали от Белоруссии немедленно прекратить запуск воздушных шаров с контрабандными сигаретами через границу.
Движение в международном аэропорту Вильнюса было приостановлено из-за появления неопознанных объектов в небе, среди которых могли находиться метеозонды контрабандистов.
Сотрудники силовых структур Литвы обнаружили восемь приземлившихся метеозондов с контрабандой сигарет, запущенных с территории Белоруссии.