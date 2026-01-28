  • Новость часаСуд Амстердама снял украинский арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
    Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 18:59

    Литва выразила протест Белоруссии из-за шаров контрабандистов

    Литва потребовала у Белоруссии перекрыть запуск шаров с контрабандой

    Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы обратились к Белоруссии с требованием немедленно прекратить запуск воздушных шаров с контрабандными сигаретами через границу.

    Литва выразила официальный протест Белоруссии из-за очередного нарушения воздушной границы при помощи шаров, с помощью которых в страну переправлялись контрабандные сигареты, передает ТАСС. Инцидент произошел во вторник вечером, когда с белорусской территории в Литву были запущены воздушные шары с запрещенным грузом. Тогда силовые структуры Литвы обнаружили восемь метеозондов с контрабандой сигарет из Белоруссии.

    МИД Литвы заявил, что подобные случаи повторяются и представляют серьезное нарушение международного права. Вильнюс также отметил, что такие действия несут угрозу безопасности как самой Литвы, так и гражданской авиации.

    Литовские власти потребовали от Минска немедленно пресечь подобные нарушения и соблюдать международные обязательства по контролю границы. В сообщении отмечается, что Литва рассматривает подобные инциденты как недопустимые и требующие незамедлительной реакции со стороны белорусских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    А в понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу.


    27 января 2026, 21:46
    Минск ответил на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

    Эйсмонт: Минск не придает значения сообщениям о деле против Лукашенко в Киеве

    Вера Басилая

    Власти Белоруссии не придают значения сообщениям о возможном возбуждении уголовного дела против Александра Лукашенко на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт заявила, что Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о возможных планах Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», – заявила пресс-секретарь Лукашенко.

    Украинские СМИ сообщили, что киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

    Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:56
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:23
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности объединения на фоне ослабления доверия к США как партнеру по обороне.

    Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону, передает Bloomberg.

    В своем выступлении в Европейском агентстве по обороне Каллас подняла вопрос создания европейских оборонных возможностей, независимых от США, а также возможного формирования собственной армии ЕС, финансируемой и контролируемой странами-членами.

    По словам Каллас, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО и угрозы взять под контроль Гренландию. Каллас подчеркнула, что Европа больше не является приоритетом для США, и добавила: «Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности».

    Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО так называемые «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса. Каллас также призвала усилить обмен разведданными между ЕС и НАТО, который сейчас осложнен разногласиями между Кипром и Турцией.

    Помимо этого, Каллас предложила сделать рабочей статью о взаимной обороне внутри ЕС, которая пока ни разу не применялась, а также перейти от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к системе квалифицированного большинства. Идея создания военных возможностей ЕС встретила критику со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит повода для оборонительной независимости Евросоюза от США.

    Соединенные Штаты обозначили радикальные изменения в подходе к обеспечению собственной безопасности.

    Комментарии (10)
    27 января 2026, 20:54
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментарии (3)
    28 января 2026, 00:00
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 22:42
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 09:48
    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:28
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 07:41
    Немецкий политик Нимайер: ЕС захотел диалога после применения «Орешника»

    Алексей Дегтярёв

    Демонстрация возможностей российского ракетного комплекса «Орешник» убедила западных лидеров в неизбежности обсуждения будущего украинского конфликта с Москвой, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    Удар новой системой вооружений показал необходимость контактов с Россией, сказал Нимайер, передает РИА «Новости».

    «Применение «Орешника», очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», – заявил эксперт.

    Политик подчеркнул безальтернативность диалога с российской стороной для европейцев. Он указал, что без участия Москвы не получится найти решения ни для завершения конфликта, ни для последующего урегулирования ситуации.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник».

    Также он отмечал, что применение «Орешника» ошеломило Запад.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 21:42
    МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду

    МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года

    Денис Тельманов

    Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили официальные приглашения на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии.

    Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских спортсменов Юлию Плешкову, Семена Ефимова, Дарью Олесик и Павла Репилова принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, передает ТАСС.

    Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

    Российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна. Такое решение принято на фоне продолжающихся ограничений для спортсменов из России и Белоруссии, введенных в связи со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила российским горнолыжникам две квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года.

    МОК разрешил российским спортсменам только присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Светлана Журова отметила, что из-за этого спортсмены смогут сосредоточиться на подготовке к соревнованиям.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:12
    Володин заявил о гибели жителей Запада из-за антироссийских санкций

    Володин отметил связь антироссийских санкций с гибелью людей на Западе от морозов

    Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы указал на то, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    Антироссийские санкции приводят к гибели жителей западных стран от морозов, заявил Вячеслав Володин. По его словам, Россия прилагает все усилия для бесперебойных поставок нефти и газа, несмотря на сложные климатические условия с зимними температурами до минус 50 градусов.

    В своем канале в Мах Володин подчеркнул, что целью поставок российского сырья является обеспечение тепла для зарубежных граждан. Он отметил: «Санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают». Председатель Госдумы призвал западные страны задуматься, прежде чем вводить ограничения против России.

    Володин также обратился к релокантам, напомнив, что тем, кто уехал в западные страны без теплых вещей, может грозить опасность замерзнуть. Он добавил, что в некоторых случаях из таких стран «можно не приехать оттуда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Он также отметил, что в Евросоюзе начали применять порошок из личинок мучного червя в пищевой промышленности, включая хлеб, сыр и макароны, как последствие санкционной политики Запада против России.

    Спикер Госдумы подчеркивал, что Россия достигла успехов в экономическом развитии благодаря введенным против нее санкциям, о чем говорится в книге французского историка Эммануэля Тодда.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 17:44
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    @ Фадеичев Сергей/ТАСС

    Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии машин, чтобы предотвратить незаконную продажу горючего.

    Правительство Литвы одобрило ограничение на въезд в страну автомобилей с российской и белорусской регистрацией, если в их баках содержится более 200 литров топлива, передает ТАСС. Решение принято после предложения таможенного департамента, который утверждает, что избыточное горючее сливают для продажи на территории Литвы.

    Власти республики считают, что это способствует потерям бюджета из-за неуплаченных налогов. По данным ведомства, ежедневно в страну въезжают около двухсот грузовиков с российскими и белорусскими номерами, а за месяц их количество достигает 7100.

    Таможенный департамент подсчитал, что если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, то за сутки реализуется 100 тыс. литров, а за месяц государство теряет 2,2 млн евро налоговых поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  29 октября власти Литвы закрыли границу с Белоруссией, сославшись на угрозу контрабанды табачной продукции.

    Минск в ответ заблокировал проезд литовских грузовиков и организовал для них платные стоянки, а на территории Белоруссии были задержаны более 1 тыс. литовских фур.

    Позже власти Литвы открыли границу после месячного перерыва.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:25
    Литовские спецслужбы нашли метеозонды с сигаретной контрабандой

    Дмитрий Зубарев

    Сотрудники силовых структур Литвы обнаружили восемь приземлившимися метеозондов с контрабандой сигарет, они были запущены с территории Белоруссии, сообщил национальный центр управления кризисами.

    Сотрудники литовских силовых структур обнаружили восемь приземлившихся метеозондов, которые использовались для перевозки контрабанды сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления кризисами Литвы. Зонды были запущены с территории Белоруссии.

    В сообщении центра отмечается: «Контрабандистская атака вечером во вторник отличалась интенсивностью. Радары со стороны Белоруссии зафиксировали 42 воздушных объекта с характерными для метеозондов контрабандистов отметками». Операция по перехвату зондов проводилась силами полиции и других спецслужб.

    В результате совместных действий силовики нашли восемь метеозондов и задержали четырех подозреваемых. Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего, а также выясняются детали маршрута зондов и причастность задержанных к контрабандной схеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва открыла автодорожные контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

    В октябре Литва закрыла несколько КПП на этом направлении.

    Власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за простоя грузовиков на границе.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:09
    Каллас предложила лишить страны ЕС права вето по вопросам безопасности

    Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на оборонной конференции ЕС выступила с инициативой рассмотреть возможность постепенного расширения применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности.

    В настоящее время для принятия подобных решений необходимо единогласное голосование всех государств ЕС, что, по мнению Каллас, снижает оперативность и эффективность деятельности блока, передает РИА «Новости».

    Каллас подчеркнула, что сейчас единогласие используется некоторыми странами как инструмент торга, из-за чего вето одной страны зачастую определяет политику для всех остальных членов ЕС. Она предложила воспользоваться опытом, когда вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции стран в коммунитарную сферу, и рассмотреть аналогичный подход для военных и оборонных решений.

    «Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», – заявила она.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:47
    Совбез сообщил о внедрении опыта СВО в армии Белоруссии

    Дмитрий Зубарев

    Проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии подразумевает в том числе внедрение опыта российской специальной военной операции в программы подготовки армии, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам доклада главе государства.

    Вольфович заявил, что в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии особое внимание уделяется применению опыта российской специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    По его словам, в боевой подготовке акцент смещен на действия малыми штурмовыми группами, что отражает современные тактики ведения боя.

    Вольфович отметил: «Мы делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы внедряются». Он пояснил, что марш-броски теперь совершаются малыми группами, а не целыми ротами или батальонами, что соответствует современным требованиям боя.

    В контрольных занятиях оценивается, как командиры и военнослужащие используют внедренный опыт и насколько эффективно действуют малыми группами, тройками или пятерками.

    По словам Вольфовича, президент Белоруссии акцентирует внимание на способности личного состава воевать в лесистой и болотистой местности. На полигоне для этих целей оборудованы специальные учебные места, где военные выполняют огневые задачи с применением боевых патронов.

    Также проверяется умение обнаруживать и поражать беспилотные летательные аппараты, в том числе с помощью стрелкового оружия, а также противостоять другим современным средствам поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко заявил, что проверка вооруженных сил Белоруссии продолжится до весны.

    В стране привели в боеготовность механизированное соединение армии.

    В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии.

    Комментарии (0)
    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

