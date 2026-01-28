Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?7 комментариев
Литва выразила протест Белоруссии из-за шаров контрабандистов
Литва потребовала у Белоруссии перекрыть запуск шаров с контрабандой
Власти Литвы обратились к Белоруссии с требованием немедленно прекратить запуск воздушных шаров с контрабандными сигаретами через границу.
Литва выразила официальный протест Белоруссии из-за очередного нарушения воздушной границы при помощи шаров, с помощью которых в страну переправлялись контрабандные сигареты, передает ТАСС. Инцидент произошел во вторник вечером, когда с белорусской территории в Литву были запущены воздушные шары с запрещенным грузом. Тогда силовые структуры Литвы обнаружили восемь метеозондов с контрабандой сигарет из Белоруссии.
МИД Литвы заявил, что подобные случаи повторяются и представляют серьезное нарушение международного права. Вильнюс также отметил, что такие действия несут угрозу безопасности как самой Литвы, так и гражданской авиации.
Литовские власти потребовали от Минска немедленно пресечь подобные нарушения и соблюдать международные обязательства по контролю границы. В сообщении отмечается, что Литва рассматривает подобные инциденты как недопустимые и требующие незамедлительной реакции со стороны белорусских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.
А в понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу.