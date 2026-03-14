Послы ЕС продлили санкции против России до сентября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкционного списка против российских физических и юридических лиц. В черный список входят более 2,6 тыс. человек и компаний из России. Причиной продления стало достигнутое дипломатами компромиссное решение, которое сохраняет все действующие ограничения до 15 сентября, передает ТАСС.

При этом, постоянные представители стран ЕС в Брюсселе не поддержали исключение финансиста Михаила Фридмана из санкционного списка, несмотря на то, что он ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. По словам источника агентства, ни для кого из фигурантов не были сделаны исключения. «Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка», – сообщил дипломатический источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил в черный список еще 29 человек, в том числе главу FIDE Аркадия Дворковича и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Ранее Совет Евросоюза обнародовал постановление о санкциях против 41 нефтяного танкера, которые, по мнению ЕС, перевозят российскую нефть. До этого ЕС внес Россию в свой финансовый «черный список» по борьбе с отмыванием денег, ужесточив проверки всех финансовых операций, связанных со страной.